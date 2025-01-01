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Jazz Reflection
Билеты от 1000₽
Киноафиша Jazz Reflection

Jazz Reflection

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Завораживающие ритмы от Jazz Reflection в Jam Club

Приглашаем вас окунуться в мир музыкальных эмоций с «Московской джаз-соул группой Jazz Reflection». Это уникальный коллектив, который создает завораживающие узоры соула, энергичный фанк и романтичный блюз, дополненный элементами афро-кубы и рок-штрихами.

Программа концерта

В программе группы вы найдете авторские джазовые аранжировки современных зарубежных композиций. Каждое произведение — это не просто музыка, а целая история, которая будет увлекать вас с первых аккордов.

Состав группы

Jazz Reflection состоит из ярких музыкантов, каждый из которых обладает запоминающимся стилем игры. Вокалистка группы выделяется своим узнаваемым «афроамериканским» тембром, который добавляет неповторимое звучание каждой композиции.

Музыка с любовью

Каждый концерт Jazz Reflection — это не просто выступление, а опыт, в котором каждый зритель сможет увидеть себя и своё отражение. Музыка, созданная с любовью, обязательно найдет отклик в ваших сердцах.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
14 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
21 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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0+
Вечеринка
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Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
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