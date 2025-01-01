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Jazz Reflection / Sade tibute show
Билеты от 800₽
Киноафиша Jazz Reflection / Sade tibute show

Jazz Reflection / Sade tibute show

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трибьют легенде соула: Концерт Ольги Ашмариной и группы «Jazz Reflection»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный творчеству легендарной группы Sade. Ольга Ашмарина и её коллектив «Jazz Reflection» представят «нежный и завораживающий трибьют», который позволит вам вновь пережить магию соула и джаза.

Музыкальный стиль и влияние

Музыка Sade — это уникальное сочетание соула, джаза, ритм-н-блюза, фанка и софт-рока. В своих песнях группа затрагивает проблемы, волнующие простых людей, и создает атмосферу искренности и теплоты. Звук Sade отличается легкостью и упругостью, а многослойные инструментальные партии и ритмичный стук ударных создают особую музыкальную палитру.

Неповторимые моменты

Концерт — это не просто выступление, это возможность погрузиться в мир мелодий, которые наполняют душу теплом. Атмосфера мероприятия настраивает на диалог с собой, своими желаниями и эмоциями, даря моменты искренности и глубокой рефлексии.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт Ольги Ашмариной и «Jazz Reflection» — это шанс насладиться живой музыкой и вспомнить о лучших традициях соула. Приходите и погружайтесь в магию звуков вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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