Искусство джаза 1960-х в клубе Игоря Бутмана

Jazz Philharmonic Messengers под руководством Юрия Богатырева — это шесть талантливых музыкантов, которые вдохновляются классическим джазом 1960-х годов. Коллектив из Санкт-Петербурга создает уникальное звучание, объединяя стили ансамбля Jazz Messengers Арта Блэйки и классического секстета Майлса Дэвиса, а также современные тенденции из Нью-Йорка.

В репертуаре группы вы найдете как оригинальные аранжировки, воссоздающие атмосферу золотой эпохи джаза, так и собственные композиции, выполненные в духе 1960-х и 2000-х годов. Это делает их выступления особенно привлекательными для ценителей исторического джаза и современного звучания.

Состав коллектива

Юрий Богатырев — тенор-саксофон

Евгений Соколов — труба

Вячеслав Лисаченко — тромбон

Дмитрий Братухин — рояль

Роман Салмасов — контрабас

Гарий Багдасарьян — ударные

Ансамбль Jazz Philharmonic Messengers был создан в 2021 году и вызывает интерес у поклонников джаза благодаря своему уникальному стилю и качественному исполнению. Не упустите возможность насладиться артистизмом и профессионализмом этих музыкантов!