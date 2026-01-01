Оповещения от Киноафиши
Jazz Philharmonic Messengers
Jazz Philharmonic Messengers

6+
Возраст 6+

О концерте

Искусство джаза 1960-х в клубе Игоря Бутмана

Jazz Philharmonic Messengers под руководством Юрия Богатырева — это шесть талантливых музыкантов, которые вдохновляются классическим джазом 1960-х годов. Коллектив из Санкт-Петербурга создает уникальное звучание, объединяя стили ансамбля Jazz Messengers Арта Блэйки и классического секстета Майлса Дэвиса, а также современные тенденции из Нью-Йорка.

В репертуаре группы вы найдете как оригинальные аранжировки, воссоздающие атмосферу золотой эпохи джаза, так и собственные композиции, выполненные в духе 1960-х и 2000-х годов. Это делает их выступления особенно привлекательными для ценителей исторического джаза и современного звучания.

Состав коллектива

  • Юрий Богатырев — тенор-саксофон
  • Евгений Соколов — труба
  • Вячеслав Лисаченко — тромбон
  • Дмитрий Братухин — рояль
  • Роман Салмасов — контрабас
  • Гарий Багдасарьян — ударные

Ансамбль Jazz Philharmonic Messengers был создан в 2021 году и вызывает интерес у поклонников джаза благодаря своему уникальному стилю и качественному исполнению. Не упустите возможность насладиться артистизмом и профессионализмом этих музыкантов!

Купить билет на концерт Jazz Philharmonic Messengers

Апрель
13 апреля понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

