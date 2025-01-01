Меню
Jazz Philharmonic Messengers
Киноафиша Jazz Philharmonic Messengers

Jazz Philharmonic Messengers

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Jazz Philharmonic Messengers: Аутентичное звучание американского джаза 1960-х годов

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает всех любителей джаза на незабываемый концерт коллектива Jazz Philharmonic Messengers. Их выступление обещает перенести зрителей в золотую эпоху американского джаза, когда страсть и креативность звучали на каждой ноте.

Творчество 1960-х

В программе вечера – как известные композиции, так и оригинальные произведения, отражающие дух эпохи. Коллектив Jazz Philharmonic Messengers выполнит как хиты знаменитых исполнителей, так и уникальные джазовые стандарты, которые станут приятным открытием для многих слушателей.

Кто на сцене?

В состав группы входят опытные музыканты, каждый из которых имеет богатый опыт выступлений на лучших сценах мира. Их мастерство и энергия заставят зрителей забыть о повседневной суете и погрузиться в волшебный мир джаза.

Интересные факты

Джаз-клуб Игоря Бутмана славится своей уникальной программой и частыми выступлениями именитых музыкантов. С момента своего открытия он стал одной из самых популярных точек для джазовых исполнителей и поклонников жанра в России.

Будьте готовы к захватывающему вечеру, полному захватывающих мелодий и непринужденной атмосферы. Надеемся увидеть вас на концерте!

Санкт-Петербург, 13 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

