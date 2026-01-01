Оповещения от Киноафиши
Jazz Papa Band
12+
Возраст 12+

О концерте

Jazz Papa Band в Esse Jazz Club

В Esse Jazz Club состоится концерт проекта Jazz Papa Band, в который вошли опытные и талантливые музыканты из Ростова. Среди них — лауреаты международных конкурсов и участники известных джазовых фестивалей.

В программе прозвучат известные песни и пьесы великих исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Элла Фицжеральд, Энди Вильямс, Тони Беннет и Мэл Тормэ. Музыка будет представлена в удобном и приятном для восприятия стиле — мейнстрим.

Состав Jazz Papa Band:

  • Владимир Лапин — ударные, вокал
  • Альберт Кандрачьян — рояль
  • Юрий Подкользин — контрабас
  • Никита Бутенко — корнет, тромбоны
  • Майя Гаврилова — вокал

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников классических мелодий!

Март
7 марта суббота
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

