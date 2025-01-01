Меню
Jazz Papa Band
6+
Jazz Papa Band: Ритмы и мелодии, которые вдохновляют

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием Jazz Papa Band, в состав которого вошли лучшие и самые опытные музыканты Ростовской джазовой сцены. Лауреаты международных конкурсов и активные участники джазовых фестивалей подарят вам незабываемые впечатления.

Знакомьтесь с участниками

В группе выступают:

  • Владимир Лапин - ударные, вокал
  • Альберт Кандрачьян - рояль
  • Юрий Подкользин - контрабас
  • Никита Бутенко - корнет, тромбоны
  • Майя Гаврилова - вокал

Музыкальная программа

Вечер будет наполнен песнями и пьесами из репертуара великих мастеров джаза: Фрэнка Синатры, Эллы Фицжеральд, Энди Вильямса, Тони Беннета, Мэла Тормэ и других. Все номера будут исполнены в доступном и приятном стиле мейнстрим, который привлекает и радует зрителей всех возрастов.

Краткий экскурс в джаз

Джаз - это не просто музыка, это целая культура, история и образ жизни. Во время концерта вы сможете не только насладиться мелодиями, но и погрузиться в атмосферу, где каждое произведение наполнено глубокими эмоциями и историей.

Не упустите возможность насладиться живым джазом от Jazz Papa Band! Мы уверены, этот вечер станет для вас источником вдохновения и положительных эмоций.

