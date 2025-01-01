Владимир Лапин и его команда представят лучшее из репертуара проекта Jazz Papa Band. Это уникальный коллектив, состоящий из самых опытных и ярких музыкантов на ростовской джазовой сцене. Лауреаты международных конкурсов и участники множества джазовых фестивалей готовы подарить зрителям незабываемый вечер.
В программе выступления прозвучат знаменитые песни и пьесы из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Энди Вильямс, Тони Беннет, Мэл Тормэ и многих других. Все произведения будут исполнены в понятном и приятном стиле — мейнстрим, который привлекает как ценителей джаза, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового концерта. Приходите и погружайтесь в мир джаза вместе с Jazz Papa Band!