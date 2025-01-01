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Jazz Papa Band
Киноафиша Jazz Papa Band

Jazz Papa Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неповторимый Jazz Papa Band в Ростове-на-Дону

Владимир Лапин и его команда представят лучшее из репертуара проекта Jazz Papa Band. Это уникальный коллектив, состоящий из самых опытных и ярких музыкантов на ростовской джазовой сцене. Лауреаты международных конкурсов и участники множества джазовых фестивалей готовы подарить зрителям незабываемый вечер.

Звучание, которое покоряет

В программе выступления прозвучат знаменитые песни и пьесы из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Энди Вильямс, Тони Беннет, Мэл Тормэ и многих других. Все произведения будут исполнены в понятном и приятном стиле — мейнстрим, который привлекает как ценителей джаза, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.

Состав ансамбля

  • Владимир Лапин — ударные, вокал
  • Альберт Кандрачьян — рояль
  • Юрий Подкользин — контрабас
  • Никита Бутенко — корнет, тромбоны
  • Майя Гаврилова — вокал

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового концерта. Приходите и погружайтесь в мир джаза вместе с Jazz Papa Band!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 31 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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