Неповторимый Jazz Papa Band в Ростове-на-Дону

Владимир Лапин и его команда представят лучшее из репертуара проекта Jazz Papa Band. Это уникальный коллектив, состоящий из самых опытных и ярких музыкантов на ростовской джазовой сцене. Лауреаты международных конкурсов и участники множества джазовых фестивалей готовы подарить зрителям незабываемый вечер.

Звучание, которое покоряет

В программе выступления прозвучат знаменитые песни и пьесы из репертуара таких легенд, как Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Энди Вильямс, Тони Беннет, Мэл Тормэ и многих других. Все произведения будут исполнены в понятном и приятном стиле — мейнстрим, который привлекает как ценителей джаза, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.

Состав ансамбля

Владимир Лапин — ударные, вокал

— ударные, вокал Альберт Кандрачьян — рояль

— рояль Юрий Подкользин — контрабас

— контрабас Никита Бутенко — корнет, тромбоны

— корнет, тромбоны Майя Гаврилова — вокал

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего джазового концерта. Приходите и погружайтесь в мир джаза вместе с Jazz Papa Band!