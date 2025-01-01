Jazz Mix It

Джазовые стандарты в современном звучании

Известные московские джазовые музыканты решились на смелый эксперимент, погрузившись в мир современной поп-музыки. В их интерпретации композиции таких звезд, как Билли Айлиш, Адель, Том Джонс и Сиа, превращаются в легендарные джазовые стандарты 40-50-х годов.

Винтажные украшения на сцене

Эти музыкальные трансформации звучат так, словно их написал Ирвинг Берлин или Джордж Гершвин. Их исполнение напоминает о лучших традициях джаза, а также о великих именах, таких как Элла Фитцджеральд и Рэй Чарлз. Каждый аккорд и каждая нота, словно винтажные украшения, блестят новыми гранями, создавая уникальную атмосферу.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ждёт незабываемое музыкальное путешествие, где современные хиты обретут новые краски и глубину. Это не просто концерт — это возможность увидеть, как актуальные мелодии могут быть переосмыслены и представлены в совершенно новом свете.

Не упустите шанс насладиться этим уникальным опытом! Билеты уже в продаже.