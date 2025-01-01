Меню
Jazz Memories
Jazz Memories

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Вечер джаза и ностальгии: Jazz Memories

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер «Jazz Memories». Это мероприятие перенесет вас в волшебный мир настоящего джаза и незабываемой ностальгии.

В мультимедийном пространстве с космическими декорациями звучат бессмертные хиты великих мастеров джазовой сцены. В репертуаре — произведения таких легенд, как Элла Фицджеральд, Нэт Кинг Коул, Рэй Чарльз, Джордж Бенсон, Этта Джеймс, Эми Уайнхаус и многих других.

Каждое исполнение прозвучит с особой теплотой и душой благодаря джаз-бэнду Анны Бирюковой & Just Ensemble. Уникальное сочетание профессионализма музыкантов и эмоциональной глубины музыки создаст атмосферу, которая погрузит зрителей в классический джаз.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным приятной музыки, утонченного настроения и незабываемых мелодий, которые останутся в вашем сердце надолго.

Ноябрь
14 ноября пятница
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1300 ₽

