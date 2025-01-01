Jazz. Love. Diamond Black

Незабываемый вечер джаза с Diamond Black в Москве

31 мая в Москве состоится событие, которое станет настоящим праздником для всех ценителей музыки! Легендарный джаз-бэнд Diamond Black подарит вам незабываемый вечер в роскошной атмосфере оранжереи ВДНХ.

Музыкальное путешествие

Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному путешествию, где каждая нота будет звучать как признание в любви! Diamond Black — это не просто музыкальный коллектив, это настоящее шоу, которое захватывает с первых секунд.

Золотые хиты в новом звучании

Вас ждут золотые хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других звёзд, переосмысленные в уникальных аранжировках. Вы сможете насладиться известными мелодиями в совершенно новом свете!

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Оранжерея ВДНХ — это не только великолепное место, но и идеальное окружение для вечернего джазового концерта.