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Jazz. Love. Diamond Black
Билеты от 1950₽
Киноафиша Jazz. Love. Diamond Black

Jazz. Love. Diamond Black

6+
Возраст 6+
Билеты от 1950₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер джаза с Diamond Black в Москве

31 мая в Москве состоится событие, которое станет настоящим праздником для всех ценителей музыки! Легендарный джаз-бэнд Diamond Black подарит вам незабываемый вечер в роскошной атмосфере оранжереи ВДНХ.

Музыкальное путешествие

Присоединяйтесь к этому уникальному музыкальному путешествию, где каждая нота будет звучать как признание в любви! Diamond Black — это не просто музыкальный коллектив, это настоящее шоу, которое захватывает с первых секунд.

Золотые хиты в новом звучании

Вас ждут золотые хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других звёзд, переосмысленные в уникальных аранжировках. Вы сможете насладиться известными мелодиями в совершенно новом свете!

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Оранжерея ВДНХ — это не только великолепное место, но и идеальное окружение для вечернего джазового концерта.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1950 ₽

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