Jazz Latino World Hits: ретро вечеринка с фуршетом в музее на крыше Невского

Музыкальный вечер в музее Карла Буллы

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием квартета под руководством Анны Штейн. В программе — джазовые мелодии с латиноамериканским акцентом, а также ретро-композиции и известные джазовые стандарты в оригинальных авторских обработках.

Коллектив, состоящий из трех талантливых музыкантов, исполняет душевную музыку, включая хиты разных лет в разнообразных стилях, таких как рок-н-ролл, французский шансон и самба. Состав квартета:

Анна Штейн — вокал (сопрано), актриса театра и кино.

— вокал (сопрано), актриса театра и кино. Guillermo Reyes (Куба) — гитара, известный мультижанровый инструменталист и шоу артист.

(Куба) — гитара, известный мультижанровый инструменталист и шоу артист. Леонид Ханин — перкуссия и ударные, опытный джазовый музыкант.

Коллектив активно выступает на различных площадках Петербурга, среди которых JFC, Jagger и Театр на Коломенской. Их музыка заставляет зрителей вновь и вновь возвращаться на концерты.

Ретро-шоу с интерактивными элементами

Во втором отделении вечера на вас ждет увлекательное ретро-шоу с интерактивными включениями от Музея ностальгии. В программе — демонстрация редких экспонатов, конкурс и призы. Ведущий Константин Кулаков, коллекционер и директор салона Артстандарт, познакомит публику с историей старинной фотографии.

Гостям предоставится возможность увидеть уникальную коллекцию старинных фотоаппаратов и сделать фотосессию на фоне Невского проспекта с обзорной террасы музея.

Музей фотографии Карла Буллы, расположенный на Невском проспекте, погружает зрителей в атмосферу петербургских салонов 19 века. Этот уютный уголок предлагает не только экспозицию, но и творческие вечеринки, которые стоит посетить заранее для знакомства с коллекцией и фотосессий.

Уникальные возможности

В стоимость билета входит:

Обзор коллекции музея

Знакомство с технологией старинной фотопечати

Посещение панорамной площадки музей-салона

Угощение (фуршет с красным и белым вином)

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и уникальными моментами в Музее исторической фотографии Карла Буллы — месте, где пересекаются эпохи.

Адрес: Невский проспект, 54 — вход с фасада на Невском, над входом надпись "Фотосалон".

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого удивительного события!