Jazz Latino World Hits: ретро вечеринка с фуршетом в музее на крыше Невского

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер с участием квартета под руководством Анны Штейн. В программе — джазовые мелодии с латиноамериканским акцентом, а также ретро-композиции и известные джазовые стандарты в оригинальных авторских обработках.
Коллектив, состоящий из трех талантливых музыкантов, исполняет душевную музыку, включая хиты разных лет в разнообразных стилях, таких как рок-н-ролл, французский шансон и самба. Состав квартета:
Коллектив активно выступает на различных площадках Петербурга, среди которых JFC, Jagger и Театр на Коломенской. Их музыка заставляет зрителей вновь и вновь возвращаться на концерты.
Во втором отделении вечера на вас ждет увлекательное ретро-шоу с интерактивными включениями от Музея ностальгии. В программе — демонстрация редких экспонатов, конкурс и призы. Ведущий Константин Кулаков, коллекционер и директор салона Артстандарт, познакомит публику с историей старинной фотографии.
Гостям предоставится возможность увидеть уникальную коллекцию старинных фотоаппаратов и сделать фотосессию на фоне Невского проспекта с обзорной террасы музея.
Музей фотографии Карла Буллы, расположенный на Невском проспекте, погружает зрителей в атмосферу петербургских салонов 19 века. Этот уютный уголок предлагает не только экспозицию, но и творческие вечеринки, которые стоит посетить заранее для знакомства с коллекцией и фотосессий.
В стоимость билета входит:
Не упустите шанс насладиться живой музыкой и уникальными моментами в Музее исторической фотографии Карла Буллы — месте, где пересекаются эпохи.
Адрес: Невский проспект, 54 — вход с фасада на Невском, над входом надпись "Фотосалон".
Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого удивительного события!