Jazz Ladies' Day. Дмитрий Матушкин и резиденты EverJazz

Jazz Ladies' Day: весенний вечер джаза

Поздравьте себя с 8 Марта джазом, любовью и хорошей популярной музыкой! В этот особенный вечер в джаз-клубе EverJazz вас ждут незабываемые мелодии от Дмитрия Матушкина и его талантливых резидентов. Вы услышите джазовые версии известных композиции Луи Армстронга и Майкла Бубле, а также песни Элвиса, The Beatles и Адриано Челентано, исполненные с теплотой и искренностью.

Вокал и душа музыки

Дмитрий Матушкин, посвятивший всю свою жизнь вокальному мастерству, стал настоящей звездой на джазовой сцене Екатеринбурга. Его участие в проекте «СТС зажигает суперзвезду» открыло перед ним новые горизонты, и сейчас он передаёт зрителям глубину эмоций каждой песни.

Неповторимый состав музыкантов

В этот вечер вас будут радовать не только песни, но и великолепный состав музыкантов. В числе участников — Трио Александра Титова, что давно стало именем в джазовой культуре, легендарный трубач Сергей Пронь и виртуозный саксофонист Игорь Паращук. Их игра создаст атмосферу романтики и драйва, обещая снести с ног каждого слушателя.

Не упустите возможность стать частью этого восхитительного вечера, который станет отличным началом весны!

Состав музыкантов: