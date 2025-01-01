Jazz In Heels с программой «Funk&Latin»

Яркий джаз в исполнении «Jazz In Heels» в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт «Jazz In Heels» — музыкальное сотрудничество женского вокального дуэта и джазовой трубы. Гостей ждет яркий, оригинальный звук и море позитива!

Что вас ожидает

В программе концерта прозвучат вокальные и инструментальные композиции в танцевальных ритмах латины и фанка. Вы услышите такие известные произведения, как:

«Mas Que Nada»

«Sir Duke»

«Venus»

«One Note Samba»

«I Wish»

«Summertime»

Участники концерта

В составе «Jazz In Heels»:

Наталья Ильина-Корчагина — певица, пианистка, лауреат международных конкурсов, аранжировщик и руководитель проекта.

— певица, пианистка, лауреат международных конкурсов, аранжировщик и руководитель проекта. Мария Хохлова — эстрадно-джазовая певица и артистка мюзиклов.

— эстрадно-джазовая певица и артистка мюзиклов. Юлия Маликова — участница программы «Сиена джаз» в Луильвилле (Италия), солистка ансамбля «Катрахена де Индиас» в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского и участница брасс-ансамбля «Пакава-Ить» (труба).

Гостевые выступления

Весь вечер на сцене вместе с «Jazz In Heels» будут радовать публику:

Виталий Дрозд — джазовый и классический пианист, композитор и аранжировщик, создатель сольных программ.

— джазовый и классический пианист, композитор и аранжировщик, создатель сольных программ. Дмитрий Кочура — один из самых востребованных исполнителей Москвы, харизматичный и зажигательный музыкант на ударных.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на концерте «Jazz In Heels»!