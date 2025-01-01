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Jazz In Heels с программой «Funk&Latin»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Jazz In Heels с программой «Funk&Latin»

Jazz In Heels с программой «Funk&Latin»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Яркий джаз в исполнении «Jazz In Heels» в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт «Jazz In Heels» — музыкальное сотрудничество женского вокального дуэта и джазовой трубы. Гостей ждет яркий, оригинальный звук и море позитива!

Что вас ожидает

В программе концерта прозвучат вокальные и инструментальные композиции в танцевальных ритмах латины и фанка. Вы услышите такие известные произведения, как:

  • «Mas Que Nada»
  • «Sir Duke»
  • «Venus»
  • «One Note Samba»
  • «I Wish»
  • «Summertime»

Участники концерта

В составе «Jazz In Heels»:

  • Наталья Ильина-Корчагина — певица, пианистка, лауреат международных конкурсов, аранжировщик и руководитель проекта.
  • Мария Хохлова — эстрадно-джазовая певица и артистка мюзиклов.
  • Юлия Маликова — участница программы «Сиена джаз» в Луильвилле (Италия), солистка ансамбля «Катрахена де Индиас» в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского и участница брасс-ансамбля «Пакава-Ить» (труба).

Гостевые выступления

Весь вечер на сцене вместе с «Jazz In Heels» будут радовать публику:

  • Виталий Дрозд — джазовый и классический пианист, композитор и аранжировщик, создатель сольных программ.
  • Дмитрий Кочура — один из самых востребованных исполнителей Москвы, харизматичный и зажигательный музыкант на ударных.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на концерте «Jazz In Heels»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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