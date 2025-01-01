Авторский нео-джаз и хоп-джаз от Jazz F@nck Quartet

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает всех ценителей живой музыки на уникальный концерт авторского нео-джаза и хоп-джаза. В исполнении прогрессивного коллектива Jazz F@nck Quartet зрители смогут насладиться свежими музыкальными идеями и яркими композициями.

О группе

Jazz F@nck Quartet — это талантливые джазмены, которые стремятся объединить элементы классического джаза с современными музыкальными трендами. Их творчество отличается энергией, новизной и глубокими эмоциями. Это не просто музыка, а целое путешествие по разнообразным звуковым мирам.

Программа концерта

На концерте прозвучат как оригинальные композиции группы, так и известные произведения в новом прочтении. Зрители смогут погрузиться в атмосферу импровизационного джаза, который идеально сочетает в себе различные музыкальные стили.

Не пропустите уникальную возможность

Концерт Jazz F@nck Quartet — это идеальный повод провести вечер в компании друзей, насладиться живой музыкой и открыть для себя новые горизонты джазового искусства. Убедитесь в этом сами!