Jazz Dance Orchestra: Вечер Поп-джаза в Санкт-Петербурге

В джазовом клубе Игоря Бутмана в Петербурге состоится выступление коллектива Jazz Dance Orchestra. Этот оркестр стал родоначальником стиля поп-джаз в России и завоевал доверие зрителей своим уникальным подходом к классическим и современным композициям.

Jazz Dance Orchestra славится своими оригинальными джазовыми интерпретациями как зарубежных, так и русских поп-хитов. В репертуаре коллектива можно услышать произведения таких известных исполнителей, как Michael Jackson, Moby, Black Eyed Peas, Deep Purple и Rihanna.

Отличительной чертой Jazz Dance Orchestra является разнообразие стилей, от буги-вуги до фанка и свинга. Это делает выступление не только атмосферным, но и увлекательным для всех любителей джаза и танцевальной музыки.

