Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Jazz Dance Orchestra
Билеты от 1500₽
Киноафиша Jazz Dance Orchestra

Jazz Dance Orchestra

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Вечер джазовой музыки с Jazz Dance Orchestra

В джазовом клубе Игоря Бутмана на Таганке в Москве выступит коллектива Jazz Dance Orchestra, основанный Вадимом Зайдиным. Группа известна как родоначальник стиля джаз-кавер в России. Их творческий путь отмечен множеством успешных альбомов, таких как «Русский сувенир», «Джазовый хоровод», «All That She Wants» и «No Stress Music».

Аранжировки на любой вкус

Репертуар коллектива представляет собой уникальное сочетание джазовых аранжировок поп-музыки, хип-хопа, рока, американского джаза и русского фольклора. Концерт станет отличным выбором для любителей джазовых кавер-версий и музыки для бальных танцев. Jazz Dance Orchestra — это творческая лаборатория, где родоначальники стиля джаз-поп в России мастерски соединяют хиты популярной музыки с элементами различных жанров.

Профессионализм и уникальность

Отличительной чертой группы является несомненный профессионализм, безупречный вкус и здоровая самоирония. Jazz Dance Orchestra выделяются как оригинальные интерпретаторы не только поп- и рок-классики, но и русских народных песен, что делает их творчество доступным и близким различной аудитории.

Как отметили зрители на концертах, именно такая смесь стилей и эмоций создаёт атмосферу настоящего праздника музыки. Не упустите возможность насладиться талантливыми музыкантами и их уникальными аранжировками — это событие станет настоящим подарком для всех ценителей джазовой культуры.

Купить билет на концерт Jazz Dance Orchestra

Помощь с билетами
Март
13 марта пятница
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
13 апреля в 19:30 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»
6+
Классическая музыка Джаз
Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»
28 марта в 17:00 Дарвиновский музей
от 2400 ₽
Гоша Куценко
18+
Эстрада
Гоша Куценко
20 марта в 20:00 МТ Music Bar
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше