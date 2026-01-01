Вечер джазовой музыки с Jazz Dance Orchestra

В джазовом клубе Игоря Бутмана на Таганке в Москве выступит коллектива Jazz Dance Orchestra, основанный Вадимом Зайдиным. Группа известна как родоначальник стиля джаз-кавер в России. Их творческий путь отмечен множеством успешных альбомов, таких как «Русский сувенир», «Джазовый хоровод», «All That She Wants» и «No Stress Music».

Аранжировки на любой вкус

Репертуар коллектива представляет собой уникальное сочетание джазовых аранжировок поп-музыки, хип-хопа, рока, американского джаза и русского фольклора. Концерт станет отличным выбором для любителей джазовых кавер-версий и музыки для бальных танцев. Jazz Dance Orchestra — это творческая лаборатория, где родоначальники стиля джаз-поп в России мастерски соединяют хиты популярной музыки с элементами различных жанров.

Профессионализм и уникальность

Отличительной чертой группы является несомненный профессионализм, безупречный вкус и здоровая самоирония. Jazz Dance Orchestra выделяются как оригинальные интерпретаторы не только поп- и рок-классики, но и русских народных песен, что делает их творчество доступным и близким различной аудитории.

Как отметили зрители на концертах, именно такая смесь стилей и эмоций создаёт атмосферу настоящего праздника музыки. Не упустите возможность насладиться талантливыми музыкантами и их уникальными аранжировками — это событие станет настоящим подарком для всех ценителей джазовой культуры.