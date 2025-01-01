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Jazz Dance Orchestra
Билеты от 2000₽
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Jazz Dance Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль от Jazz Dance Orchestra: Музыкальное путешествие в мир джаза

Приглашаем вас на уникальное событие в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке! Jazz Dance Orchestra представляет спектакль, который сочетает в себе различные музыкальные стили и жанры. Это смелое исследование джаза обещает стать незабываемым опытом для всех любителей музыки.

Необычное сочетание стилей

В этом выступлении зрители смогут насладиться оригинальными интерпретациями классических джазовых произведений, а также услышать новые композиции, созданные специально для этого спектакля. Jazz Dance Orchestra известен своим умением сочетать традиционный джаз с элементами фанк, блюза и даже классической музыки, что придаёт их выступлениям уникальный характер.

Когда и где?

Спектакль состоится в уютной атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана, который славится своим высоким уровнем звука и комфорта. Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Дата и время выступления будут объявлены на сайте клуба, следите за обновлениями.

Интересные факты о Jazz Dance Orchestra

Jazz Dance Orchestra – это не просто музыкальный коллектив, а настоящая школа джаза. В их репертуаре можно найти как известные хиты, так и авторские произведения, отражающие современный взгляд на джаз. Коллектив активно участвует в фестивалях и конкурсам, завоевывая признание как в России, так и за её пределами.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением! Мы уверены, что этот спектакль оставит у вас только положительные эмоции и вдохновение.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
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20 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность
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Ска
Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность
24 октября в 20:00 VK Stadium
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Линда
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19 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
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