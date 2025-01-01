Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов

Рождественское пожелание: джазовые хиты с душой

Виктория Каунова (вокал) и Илья Морозов (альт- и сопрано-саксофон, флейта) приглашают на праздничный концерт с участием лучших джазовых музыкантов:

Михаил Бручеев (труба, флюгельгорн),

Юрий Псянчин (тенор-саксофон),

Николай Залоточный (контрабас),

Владимир Нестеренко (фортепиано),

Омар Саидов (барабаны).

Что вас ждет?

Рождественские и новогодние джазовые композиции, которые оживят магию праздника. Прозвучат мировые хиты, включая:

Let It Snow («Пусть идет снег»),

(«Пусть идет снег»), Have Yourself a Merry Little Christmas («Желаю счастливого Рождества»),

(«Желаю счастливого Рождества»), любимые российские мелодии, такие как «Пять минут» и «Снег».

Особенность программы – исполнение оригинальных версий песен с полными текстами и новыми джазовыми аранжировками, созданными специально для альбома Christmas Wish («Рождественское пожелание»), выпущенного Викторией Кауновой и Ильей Морозовым.

О музыкантах:

Виктория Каунова – одна из ведущих джазовых певиц России, лауреат престижных конкурсов, участница фестивалей и телепроекта «Один в Один». Илья Морозов – виртуозный саксофонист, композитор и лидер проекта «Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова», успешно выступающий на джазовых площадках страны.

Концерт обещает стать незабываемым вечером джазового волшебства, который подарит тепло и праздничное настроение.