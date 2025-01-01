Меню
Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов
Билеты от 800₽
Киноафиша Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов

Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Рождественское пожелание: джазовые хиты с душой

Виктория Каунова (вокал) и Илья Морозов (альт- и сопрано-саксофон, флейта) приглашают на праздничный концерт с участием лучших джазовых музыкантов:

  • Михаил Бручеев (труба, флюгельгорн),
  • Юрий Псянчин (тенор-саксофон),
  • Николай Залоточный (контрабас),
  • Владимир Нестеренко (фортепиано),
  • Омар Саидов (барабаны).

Что вас ждет?
Рождественские и новогодние джазовые композиции, которые оживят магию праздника. Прозвучат мировые хиты, включая:

  • Let It Snow («Пусть идет снег»),
  • Have Yourself a Merry Little Christmas («Желаю счастливого Рождества»),
  • любимые российские мелодии, такие как «Пять минут» и «Снег».

Особенность программы – исполнение оригинальных версий песен с полными текстами и новыми джазовыми аранжировками, созданными специально для альбома Christmas Wish («Рождественское пожелание»), выпущенного Викторией Кауновой и Ильей Морозовым.

О музыкантах:
Виктория Каунова – одна из ведущих джазовых певиц России, лауреат престижных конкурсов, участница фестивалей и телепроекта «Один в Один». Илья Морозов – виртуозный саксофонист, композитор и лидер проекта «Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова», успешно выступающий на джазовых площадках страны.

Концерт обещает стать незабываемым вечером джазового волшебства, который подарит тепло и праздничное настроение.

Купить билет на концерт Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов

Помощь с билетами
Январь
6 января вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

