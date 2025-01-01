Jazz Christmas: Виктория Каунова и Илья Морозов

Виктория Каунова (вокал) и Илья Морозов (альт- и сопрано-саксофон, флейта) приглашают на праздничный концерт с участием лучших джазовых музыкантов:
Что вас ждет?
Рождественские и новогодние джазовые композиции, которые оживят магию праздника. Прозвучат мировые хиты, включая:
Особенность программы – исполнение оригинальных версий песен с полными текстами и новыми джазовыми аранжировками, созданными специально для альбома Christmas Wish («Рождественское пожелание»), выпущенного Викторией Кауновой и Ильей Морозовым.
О музыкантах:
Виктория Каунова – одна из ведущих джазовых певиц России, лауреат престижных конкурсов, участница фестивалей и телепроекта «Один в Один». Илья Морозов – виртуозный саксофонист, композитор и лидер проекта «Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова», успешно выступающий на джазовых площадках страны.
Концерт обещает стать незабываемым вечером джазового волшебства, который подарит тепло и праздничное настроение.