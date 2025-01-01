Jazz Call It Love. Павел Кузнецов & The Band

Вечер джазовой музыки «Jazz call it love»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, погружающий в атмосферу винтажной и душевной музыки, наполненной любовью и глубокими эмоциями. Спектакль «Jazz call it love» — это не просто музыкальная программа, а настоящий праздник чувств.

Программу представит талантливый Павел Кузнецов, выпускник Гнесинки и участник популярного телевизионного проекта «Звезда». Он не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, что подтверждает его высокий профессионализм и мастерство.

Звезды джазовой сцены

На сцене Павла будут сопровождать лучшие вокалисты активно развивающейся Московской джазовой сцены: Арсений Сурин, Алина Кириенко и Ариана Доготарь. Each of them brings their unique style and emotional depth to the performance, making each note resonate with the audience.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в мир джаза, где каждый аккорд наполнен историей и чувствами. «Jazz call it love» — это мероприятие, которое стоит увидеть!