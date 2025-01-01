«Jazz cabaret. New Year'S Eve»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! 18+

Рождественский бурлеск на Omega Rooftop в центре Москвы

Приглашаем вас на необычайное рождественское бурлеск-шоу, которое пройдет на панорамной крыше Omega Rooftop. Вас ждет вечер, наполненный яркими звуками джаза и великолепием выступлений.

Эпоха расцвета джаза

Это классическое бурлеск-шоу перенесет вас в удивительную эпоху расцвета джаза в Новом Орлеане. В атмосфере винтажного гламура вас будут радовать роскошные джазовые вокалистки Mareli и Marie Weinberg, а также чувственная фемм фаталь Frau Anaid и абсолютно прекрасная Darya Berger. Не упустите возможность увидеть выступление легенды бурлеска из Берлина – Ани Павловой, так как такие моменты в России встречаются крайне редко. Ведущей вечера станет несравненная дива Мисс Крис, которая добавит событию особую изюминку.

Незабываемые впечатления

Каждое выступление дополнит живая музыка от опытного джазового бэнда, создавая неповторимую атмосферу. Уникальная панорамная площадка открывает потрясающий вид на архитектурные жемчужины Москвы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль. Это самая изящная и фотогеничная веранда столицы, где потрясающая эстетика места сливается с мелодиями джаза.

Убранство вечера

Пройдите в мир утонченной элегантности: вкусные коктейли подчеркнут атмосферу вечера, создавая идеальное убежище от повседневной суеты. Не упустите шанс испытать незабываемый вечер, погружаясь в мир захватывающего бурлеска под живую музыку на крыше с фантастическим видом на столицу.

Это событие пробудит в вас страсть к музыке и подарит незабываемые эмоции. Исследуйте новые грани театрального искусства в компании эффектных артисток Кабаре!