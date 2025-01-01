Меню
«Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Джазовое кабаре в Москве

Приглашаем вас на уникальное бурлеск-шоу «JAZZ CABARET INFERNO» на панорамной крыше Omega Rooftop, которое состоится 2 ноября. Это специальное Хэллоуин-шоу, созданное для тех, кто ищет сочетание страсти, магии и соблазна!

Загадочный мир бурлеска

Панорамная крыша превратится в невидимый портал в ад страсти. В эту ночь джаз будет звучать как заклинание, а бурлеск станет искусством, наполненным искушением и магнетизмом. Это событие предназначено для зрителей, готовых окунуться в вихрь роскоши и чарующих движений, окутанных магической тайной.

Восхитительные исполнители

Под мерцанием свечей и звуками шампанского вас встретят:

  • Marie Weinberg — утончённая и пленительная;
  • Helena Star — загадочная и магнетическая;
  • Frau Anaid — королева бурлеска, фемм фаталь;
  • Ulya Tsarevich — роковая и таинственная муза ночи;
  • Darya Berger — ослепительная, завораживающая.

И, конечно, Мисс Крис — с её харизмой и мастерством ведущей этот вечер станет настоящим пиршеством соблазна и тайн.

Не упустите шанс!

«JAZZ CABARET INFERNO» — это ночь, где джаз и бурлеск переплетаются с мистической страстью и роскошью. Каждый взгляд, каждый шаг и каждый аккорд погрузят вам всё глубже в инферно соблазна. Не упустите возможность стать частью этого магнетического спектакля!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
21:30
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 2000 ₽

Фотографии

«Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz Cabaret Inferno»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!

