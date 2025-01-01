«Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!

Роскошный бурлеск на Omega Rooftop

17 мая приглашаем вас на незабываемый вечер бурлеска в сопровождении яркого джаз-бэнда и талантливых джазовых вокалисток Marie Weinberg и Helena Star. Это классическое бурлеск-шоу перенесет вас в эпоху расцвета джаза в Новом Орлеане. Атмосфера винтажного гламура, манящие дивы и живой джаз на панорамной крыше Omega Rooftop создадут вечер, который вы не забудете!

Яркие выступления и звезды вечера

На сцене вас ждут:

Роскошные джазовые вокалистки Marie Weinberg и Helena Star

Чувственная фемм фаталь Frau Anaid

Абсолютно прекрасная Darya Berger

Несравненная ведущая вечера — дива Мисс Крис

Каждое выступление станет настоящим искусством, а впечатления усилятся от потрясающего панорамного вида на Москву. Omega Rooftop открывает обзор на главные архитектурные жемчужины столицы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль.

Идеальная атмосфера для отдыха

Эта веранда — одна из самых изящных и фотогеничных в столице. Потрясающая эстетика места гармонично сливается с мелодиями джаза, создавая идеальное убежище от повседневной суеты. А вкусные коктейли подчеркнут атмосферу утонченности и элегантности вечера.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться блестящим вечером в компании эффектных артисток Кабаре под живой проникновенный джаз. Это событие пробудит в вас страсть к музыке и подарит незабываемые эмоции!

Дата и время: 17 мая, сбор гостей с 20:00, начало в 21:00

Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")

Дополнительная информация: +7 (995) 886-97-81