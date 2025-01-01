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«Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!
Билеты от 1800₽
Киноафиша «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!

«Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Роскошный бурлеск на Omega Rooftop

17 мая приглашаем вас на незабываемый вечер бурлеска в сопровождении яркого джаз-бэнда и талантливых джазовых вокалисток Marie Weinberg и Helena Star. Это классическое бурлеск-шоу перенесет вас в эпоху расцвета джаза в Новом Орлеане. Атмосфера винтажного гламура, манящие дивы и живой джаз на панорамной крыше Omega Rooftop создадут вечер, который вы не забудете!

Яркие выступления и звезды вечера

На сцене вас ждут:

  • Роскошные джазовые вокалистки Marie Weinberg и Helena Star
  • Чувственная фемм фаталь Frau Anaid
  • Абсолютно прекрасная Darya Berger
  • Несравненная ведущая вечера — дива Мисс Крис

Каждое выступление станет настоящим искусством, а впечатления усилятся от потрясающего панорамного вида на Москву. Omega Rooftop открывает обзор на главные архитектурные жемчужины столицы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль.

Идеальная атмосфера для отдыха

Эта веранда — одна из самых изящных и фотогеничных в столице. Потрясающая эстетика места гармонично сливается с мелодиями джаза, создавая идеальное убежище от повседневной суеты. А вкусные коктейли подчеркнут атмосферу утонченности и элегантности вечера.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться блестящим вечером в компании эффектных артисток Кабаре под живой проникновенный джаз. Это событие пробудит в вас страсть к музыке и подарит незабываемые эмоции!

Дата и время: 17 мая, сбор гостей с 20:00, начало в 21:00
Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, дом 15, строение 1, этаж 7 (Универмаг "Цветной")
Дополнительная информация: +7 (995) 886-97-81

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
21:00 от 2000 ₽
30 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
21:00 от 1800 ₽
27 сентября
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
21:00 от 1800 ₽
2 ноября
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
18:00 от 1800 ₽

Фотографии

«Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза! «Jazz cabaret»: Бурлеск-шоу на панорамной крыше в сопровождении живого джаза!

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