Спектакль Jazz Burlesque

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! Jazz Burlesque — это уникальное сочетание большого джазового концерта и завораживающего бурлеска, который будет представлен командой Ladies of Burlesque, известной своими яркими и оригинальными мероприятиями в столице на протяжении уже 8 лет.
Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновленный красотой человеческого тела и сексуальностью, в котором фокус смещен на самовыражение артисток. Здесь нет места пошлости и объективации; главной целью становится искреннее общение со зрителем в откровенной и ироничной манере. На шоу вас ждут удивительные выступления, которые разрушат привычные рамки.
31 октября зрителей ждет специальная программа с налетом Хэллоуина. Это отличный шанс погрузиться в атмосферу праздника и насладиться волшебством бурлеска в сочетании с живым джазом.
За 8 лет своего существования команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и приросла к настоящей команде единомышленников. Они создают в своем проекте атмосферу единства и творчества, что делает каждое мероприятие уникальным.
Не упустите шанс стать частью этого великолепного шоу! Jazz Burlesque — это не просто концерт, это настоящее искусство, которое подарит вам незабываемые эмоции.