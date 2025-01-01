Меню
Jazz Burlesque
Киноафиша Jazz Burlesque

Спектакль Jazz Burlesque

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Шоу-концерт Jazz Burlesque от Ladies of Burlesque

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! Jazz Burlesque — это уникальное сочетание большого джазового концерта и завораживающего бурлеска, который будет представлен командой Ladies of Burlesque, известной своими яркими и оригинальными мероприятиями в столице на протяжении уже 8 лет.

Волшебство жанра бурлеск

Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновленный красотой человеческого тела и сексуальностью, в котором фокус смещен на самовыражение артисток. Здесь нет места пошлости и объективации; главной целью становится искреннее общение со зрителем в откровенной и ироничной манере. На шоу вас ждут удивительные выступления, которые разрушат привычные рамки.

Специальная программа к Хэллоуину

31 октября зрителей ждет специальная программа с налетом Хэллоуина. Это отличный шанс погрузиться в атмосферу праздника и насладиться волшебством бурлеска в сочетании с живым джазом.

Что вас ожидает

  • Большая концертная программа от джазового бэнда на 3 часа с антрактом
  • Знакомые джазовые стандарты и популярные песни в оригинальных аранжировках
  • Бурлеск-номера под живую музыку от певицы и танцовщицы Мари Вайнберг
  • Элегантные классические бурлеск номера от трех приглашенных артисток
  • Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз

Достижения Ladies of Burlesque

За 8 лет своего существования команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и приросла к настоящей команде единомышленников. Они создают в своем проекте атмосферу единства и творчества, что делает каждое мероприятие уникальным.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного шоу! Jazz Burlesque — это не просто концерт, это настоящее искусство, которое подарит вам незабываемые эмоции.

