Приготовьтесь к захватывающему вечеру! Команда Ladies of Burlesque, которая на протяжении 8 лет радует столицу лучшими бурлеск-мероприятиями, представляет шоу-концерт Jazz Burlesque. Это уникальное сочетание джазового концерта и бурлеска, которое не оставит вас равнодушными.
Jazz Burlesque — это масштабный джазовый концерт, в котором органично соединяются всем известные стандарты и популярные песни в оригинальных джазовых аранжировках. На сцене вас ждёт блистательный бэнд, который создаст атмосферу настоящего праздника.
31 октября вас ожидает особая программа с налётом Хэллоуина. Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой человеческого тела и сексуальностью. Главная изюминка бурлеска — самовыражение артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь одежда становится лишь атрибутом, а главное — общение со зрителем в откровенной ироничной манере.
За 8 лет своего существования команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав сплоченное сообщество энтузиастов. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир бурлеска и джаза!