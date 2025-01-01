Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Jazz Burlesque
Билеты от 5000₽
Киноафиша Jazz Burlesque

Jazz Burlesque

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Шоу-концерт Jazz Burlesque от Ladies of Burlesque

Приготовьтесь к захватывающему вечеру! Команда Ladies of Burlesque, которая на протяжении 8 лет радует столицу лучшими бурлеск-мероприятиями, представляет шоу-концерт Jazz Burlesque. Это уникальное сочетание джазового концерта и бурлеска, которое не оставит вас равнодушными.

Живой джаз и бурлеск

Jazz Burlesque — это масштабный джазовый концерт, в котором органично соединяются всем известные стандарты и популярные песни в оригинальных джазовых аранжировках. На сцене вас ждёт блистательный бэнд, который создаст атмосферу настоящего праздника.

Специальная программа на Хэллоуин

31 октября вас ожидает особая программа с налётом Хэллоуина. Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой человеческого тела и сексуальностью. Главная изюминка бурлеска — самовыражение артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь одежда становится лишь атрибутом, а главное — общение со зрителем в откровенной ироничной манере.

Что вас ждёт на шоу?

  • Большая концертная программа от джазового бэнда на 3 часа с антрактом.
  • Известные джазовые стандарты, вокальные и инструментальные композиции, а также аранжировки популярных зарубежных хитов.
  • Бурлеск-номера под живой джаз от хэдлайнера шоу — певицы и танцовщицы Мари Вайнберг.
  • Элегантные классические бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века от трёх приглашённых артисток.
  • Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз.

Опыт и признание

За 8 лет своего существования команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав сплоченное сообщество энтузиастов. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир бурлеска и джаза!

Купить билет на концерт Jazz Burlesque

Помощь с билетами
Октябрь
31 октября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
25 октября в 18:00 Wino Bar
от 590 ₽
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
29 ноября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Моральный кодекс
18+
Рок
Моральный кодекс
25 октября в 19:30 МТ Music Bar
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше