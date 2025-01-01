Шоу-концерт Jazz Burlesque от Ladies of Burlesque

Приготовьтесь к захватывающему вечеру! Команда Ladies of Burlesque, которая на протяжении 8 лет радует столицу лучшими бурлеск-мероприятиями, представляет шоу-концерт Jazz Burlesque. Это уникальное сочетание джазового концерта и бурлеска, которое не оставит вас равнодушными.

Живой джаз и бурлеск

Jazz Burlesque — это масштабный джазовый концерт, в котором органично соединяются всем известные стандарты и популярные песни в оригинальных джазовых аранжировках. На сцене вас ждёт блистательный бэнд, который создаст атмосферу настоящего праздника.

Специальная программа на Хэллоуин

31 октября вас ожидает особая программа с налётом Хэллоуина. Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой человеческого тела и сексуальностью. Главная изюминка бурлеска — самовыражение артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь одежда становится лишь атрибутом, а главное — общение со зрителем в откровенной ироничной манере.

Что вас ждёт на шоу?

Большая концертная программа от джазового бэнда на 3 часа с антрактом.

Известные джазовые стандарты, вокальные и инструментальные композиции, а также аранжировки популярных зарубежных хитов.

Бурлеск-номера под живой джаз от хэдлайнера шоу — певицы и танцовщицы Мари Вайнберг.

Элегантные классические бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века от трёх приглашённых артисток.

Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз.

Опыт и признание

За 8 лет своего существования команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав сплоченное сообщество энтузиастов. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир бурлеска и джаза!