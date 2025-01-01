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Jazz Burlesque Big edition
Билеты от 4000₽
Киноафиша Jazz Burlesque Big edition

Jazz Burlesque Big edition

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Jazz Burlesque: Уникальное шоу в мире джаза и бурлеска

Приглашаем вас на захватывающее шоу-концерт Jazz Burlesque, где встречаются неподражаемый джаз и игривый бурлеск. В программе — известные джазовые стандарты и популярные песни в оригинальных аранжировках от нашего талантливого бэнда, а также классические бурлеск-номера, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Что такое бурлеск?

Бурлеск — это театральный жанр, который вдохновлён красотой человеческого тела и сексуальностью. Уникальность этого направления заключается в самовыражении артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь скидываются рамки условностей, а общение со зрителем происходит в откровенной ироничной манере.

Программа вечера

  • Концертная программа от джазового бэнда
  • Известные джазовые стандарты, вокальные и инструментальные композиции
  • Аранжировки популярных зарубежных хитов
  • Бурлеск-номера под живой джаз от певицы и танцовщицы Мари Вайнберг
  • Элегантные бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века
  • Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз

Уникальный опыт

Вас ждёт трёхчасовая программа в атмосфере золотой эпохи джаза. За 7 лет существования проекта Ladies of Burlesque организовали более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав настоящее сообщество энтузиастов и единомышленников.

Dress code

Не забудьте о dress code: extravagant cocktail — это ваш шанс проявить креативность и стиль!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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