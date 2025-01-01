Jazz Burlesque Big edition

Приглашаем вас на захватывающее шоу-концерт Jazz Burlesque, где встречаются неподражаемый джаз и игривый бурлеск. В программе — известные джазовые стандарты и популярные песни в оригинальных аранжировках от нашего талантливого бэнда, а также классические бурлеск-номера, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.
Бурлеск — это театральный жанр, который вдохновлён красотой человеческого тела и сексуальностью. Уникальность этого направления заключается в самовыражении артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь скидываются рамки условностей, а общение со зрителем происходит в откровенной ироничной манере.
Вас ждёт трёхчасовая программа в атмосфере золотой эпохи джаза. За 7 лет существования проекта Ladies of Burlesque организовали более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав настоящее сообщество энтузиастов и единомышленников.
Не забудьте о dress code: extravagant cocktail — это ваш шанс проявить креативность и стиль!
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!