Jazz Burlesque Big edition

Jazz Burlesque: Уникальное шоу в мире джаза и бурлеска

Приглашаем вас на захватывающее шоу-концерт Jazz Burlesque, где встречаются неподражаемый джаз и игривый бурлеск. В программе — известные джазовые стандарты и популярные песни в оригинальных аранжировках от нашего талантливого бэнда, а также классические бурлеск-номера, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Что такое бурлеск?

Бурлеск — это театральный жанр, который вдохновлён красотой человеческого тела и сексуальностью. Уникальность этого направления заключается в самовыражении артисток, где нет места пошлости и объективации. Здесь скидываются рамки условностей, а общение со зрителем происходит в откровенной ироничной манере.

Программа вечера

Концертная программа от джазового бэнда

Известные джазовые стандарты, вокальные и инструментальные композиции

Аранжировки популярных зарубежных хитов

Бурлеск-номера под живой джаз от певицы и танцовщицы Мари Вайнберг

Элегантные бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века

Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз

Уникальный опыт

Вас ждёт трёхчасовая программа в атмосфере золотой эпохи джаза. За 7 лет существования проекта Ladies of Burlesque организовали более 150 шоу и вечеринок, завоевав любовь московской прессы и создав настоящее сообщество энтузиастов и единомышленников.

Dress code

Не забудьте о dress code: extravagant cocktail — это ваш шанс проявить креативность и стиль!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!