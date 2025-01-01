Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Jazz Academy Big Band п/у Дениса Мельникова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Jazz Academy Big Band п/у Дениса Мельникова

Jazz Academy Big Band п/у Дениса Мельникова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лучшие студенты Академии джаза Игоря Бутмана выступят в Джаз-клубе на Таганке

Не упустите возможность насладиться талантом лучших студентов Академии джаза Игоря Бутмана! Концерт пройдет в уютном и атмосферном Джаз-клубе на Таганке, где каждый звук наполняется душой и энергией.

О спектакле

В программе концерта будут представлены как известные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, созданные самими студентами. Это отличная возможность для молодых музыкантов продемонстрировать свои навыки, а для зрителей — насладиться свежими звуками, которые могут стать классикой.

Интересные факты

Академия джаза Игоря Бутмана — это не просто учебное заведение, а настоящая кузница талантов. Многие выпускники уже добились успеха на мировых сценах. Концерты студентов — это всегда событие, которое не стоит пропускать! Каждый из исполнителей приносит в свое выступление уникальный стиль и индивидуальность.

Полезная информация

Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться предконцертной атмосферой. Wi-Fi доступен для гостей клуба, что позволит вам делиться впечатлениями в социальных сетях прямо во время события.

Присоединяйтесь к нам в Джаз-клубе Игоря Бутмана и откройте для себя новые таланты джазовой музыки!

Купить билет на концерт Jazz Academy Big Band п/у Дениса Мельникова

Помощь с билетами
Октябрь
22 октября среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
12 октября в 19:00 Standup Club на Трубной
от 1100 ₽
Родион Газманов
18+
Эстрада
Родион Газманов
23 августа в 20:00 Petter
от 3500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
15 ноября в 18:30 Руки вверх!
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше