Jazz Academy Big Band п/у Дениса Мельникова

Лучшие студенты Академии джаза Игоря Бутмана выступят в Джаз-клубе на Таганке

Не упустите возможность насладиться талантом лучших студентов Академии джаза Игоря Бутмана! Концерт пройдет в уютном и атмосферном Джаз-клубе на Таганке, где каждый звук наполняется душой и энергией.

О спектакле

В программе концерта будут представлены как известные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, созданные самими студентами. Это отличная возможность для молодых музыкантов продемонстрировать свои навыки, а для зрителей — насладиться свежими звуками, которые могут стать классикой.

Интересные факты

Академия джаза Игоря Бутмана — это не просто учебное заведение, а настоящая кузница талантов. Многие выпускники уже добились успеха на мировых сценах. Концерты студентов — это всегда событие, которое не стоит пропускать! Каждый из исполнителей приносит в свое выступление уникальный стиль и индивидуальность.

Полезная информация

Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться предконцертной атмосферой. Wi-Fi доступен для гостей клуба, что позволит вам делиться впечатлениями в социальных сетях прямо во время события.

Присоединяйтесь к нам в Джаз-клубе Игоря Бутмана и откройте для себя новые таланты джазовой музыки!