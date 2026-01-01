Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Jay Sean | Nana Darkman
Киноафиша Jay Sean | Nana Darkman

Jay Sean | Nana Darkman

Продолжительность 90 минут

О концерте

Концерт британского исполнителя Джей Шона и немецкого рэпера Нана в Алматы

В марте Дворец Республики в Алматы станет местом, где оживают хиты, под которые мы влюблялись, танцевали и проживали лучшие моменты своей жизни.

Jay Sean: король романтичного R&B

Британская звезда, автор таких хитов, как «Down» и «Ride It», завоевал вершины американского Billboard Hot 100. Это уникальная возможность услышать вживую артиста, который соединил восточные мотивы с западным R&B и стал кумиром миллионов слушателей.

NANA (The Darkman): голос целого поколения

Легенда европейского хип-хопа и мастер «евро-рэпа», NANA стал известен благодаря таким синглам, как «Lonely» и «Remember the Time», которые стали гимнами 90-х. Его концерты всегда насыщены мощной энергетикой и честным диалогом со зрителем.

Купить билет на концерт Jay Sean | Nana Darkman

Помощь с билетами
В других городах
Март
27 марта пятница
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар
Живая музыка Кавер
Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар
16 марта в 19:30 Дворец Республики
Билеты
МузАРТ в Алматы
Эстрада
МузАРТ в Алматы
23 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
лампабикт
Инди Рок Этно
лампабикт
28 марта в 20:00 Motor Club Almaty
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше