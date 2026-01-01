Jay Sean | Nana Darkman

Концерт британского исполнителя Джей Шона и немецкого рэпера Нана в Алматы

В марте Дворец Республики в Алматы станет местом, где оживают хиты, под которые мы влюблялись, танцевали и проживали лучшие моменты своей жизни.

Jay Sean: король романтичного R&B

Британская звезда, автор таких хитов, как «Down» и «Ride It», завоевал вершины американского Billboard Hot 100. Это уникальная возможность услышать вживую артиста, который соединил восточные мотивы с западным R&B и стал кумиром миллионов слушателей.

NANA (The Darkman): голос целого поколения

Легенда европейского хип-хопа и мастер «евро-рэпа», NANA стал известен благодаря таким синглам, как «Lonely» и «Remember the Time», которые стали гимнами 90-х. Его концерты всегда насыщены мощной энергетикой и честным диалогом со зрителем.