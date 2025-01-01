Jawa. Золотой состав «Сектор газа». Новогодний концерт

Золотой состав: Новогодний концерт группы Jawa в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, в рамках которого выступит легендарный состав группы «Сектор газа» и новые таланты группы JAWA. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников культовой рок-группы.

Легенды на сцене

Во время новогоднего концерта прозвучат лучшие хиты, которые стали знаковыми для поколения 90-х. В роли гитариста выступит Владимир Лобанов, бывший участник «золотого» состава группы «Сектор газа», а также его коллеги по сцене: Татьяна Фатеева — вокал и Владимир Сергеев — вокал. Барабанами будет управлять Максим Кирюшкин, а за бас-гитару будет отвечать Осин Олег.

Музыка, которая объединяет

Группа JAWA, созданная друзьями и единомышленниками Владимира, продолжает традиции «Сектора газа», исполняя их песни с новой энергией и энергией. По воспоминаниям участников, музыкальные номера позволяют вернуться в атмосферу девяностых, когда создавались хиты, знаковые для нации.

В память о Хое и композиторах

Каждое выступление группы JAWA посвящается бессменному лидеру Юрию Клинских (Хой) и всем музыкантам, кто принимал участие в проекте «Сектор газа». Эта дань уважения добавляет концерту особую атмосферу, подчеркивающую значимость наследия группы для музыкальной сцены страны.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться музыкой, которая продолжает жить в сердцах поклонников!