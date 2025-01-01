Гранд-шоу Jason Derulo в России!

Не упустите уникальную возможность стать частью грандиозного шоу от Jason Derulo! Этот артист — один из главных хитмейкеров нескольких поколений, певец и автор песен, актёр и филантроп, родом из гаитянской семьи в Майами, США.

Музыкальные достижения

Jason Derulo прославился благодаря таким бестселлерам, как «Wiggle» (ft. Snoop Dogg), «Take You Dancing», «Get Ugly», «Talk Dirty» (ft. 2 Chainz) и «Swalla» (ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign), которые собрали миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах и стали мультиплатиновыми. Его хит «Savage Love» с Jawsh 685 занял первое место в «Billboard Hot 100» и возглавил чарты в 16 странах!

Сотрудничая с такими артистами, как BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan и Michael Bublé, Derulo умело смешивает разные жанры и культуры, что делает его музыку универсально привлекательной.

Виртуозное шоу

Выступления Jason Derulo — это не просто концерт, а настоящее ослепительное шоу. Кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты создают незабываемую атмосферу. Но самое главное — это живые, неподдельные эмоции, которыми Jason щедро делится со своей публикой.

Где и когда?

Присоединяйтесь к нам 26 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» и 28 сентября в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Не упустите шанс увидеть одного из самых популярных артистов мира в действии!

Интересные факты

Jason Derulo активно ведет свои социальные сети и имеет более 200 миллионов подписчиков по всему миру. Его аккаунт в TikTok занимает 11-е место по числу подписчиков среди всех аккаунтов этой платформы, что подчеркивает его влияние и популярность.

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