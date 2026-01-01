Концерт-трибьют Дженис Джоплин в Ритм-Блюз Кафе

Janis Joplin Tribute — это музыкальный трибьют, посвящённый неповторимой Дженис Джоплин, чье творчество до сих пор волнует сердца миллионов слушателей. В программе звучат её культовые хиты: Me and Bobby McGee, Piece of My Heart, Mercedes Benz, Move Over и другие композиции, ставшие символами эпохи свободы и искренности.

Идейный вдохновитель

Идейным вдохновителем и фронтвумен проекта выступает Анастасия Искандарова. Обладая мощным голосом с характерной хрипотцой, она умеет передать все нюансы исполнения Дженис — от нежной, лиричной интонации до взрывной экспрессии. Анастасия — профессиональная вокалистка, победительница таких музыкальных фестивалей, как Ural Music Night и Moscow Jazz Festival.

Состав группы

Проект объединяет талантливых музыкантов, создающих мощное и драйвовое звучание. Группа бережно относится к оригинальному материалу, сохраняя дух и характер эпохи, при этом наполняя концерты живой динамикой и импровизацией.

Анастасия Искандарова — вокал

— вокал Дмитрий Катышев — электрогитара

— электрогитара Антон Огородников — бас-гитара

— бас-гитара Евгений Седых — барабаны

— барабаны Тимур Нагучев — клавишные/пианино

Эмоциональное шоу

Каждое выступление — это не просто трибьют, а полноценное эмоциональное шоу, способное подарить зрителям незабываемые моменты и заряд энергии. Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику!