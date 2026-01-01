Оповещения от Киноафиши
Концерт культовой группы Jane Air в Рязани

Приглашаем всех ценителей качественной музыки на незабываемый концерт питерской группы, которая завоевала сердца слушателей своим эмоциональным и глубоким звучанием. Их творчество — это поэзия улиц, наполненная чувствами, понятными каждому, кто хоть раз сталкивался с рок-музыкой.

Лучшие хиты и новые композиции Jane Air

На концерте прозвучат как культовые треки, которые знакомы всем с первого аккорда, так и более новые работы, демонстрирующие зрелость и глубину музыкального стиля группы. Это отличная возможность вновь услышать любимые мелодии или открыть для себя что-то новое.

Зачем стоит посетить концерт?

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Приезжая в Великий Новгород, группа обещает мощное живое выступление, наполненное энергией и эмоциями, которые будут резонировать в сердцах зрителей.

Подготовьтесь к вечеру, который останется в памяти надолго. Если вы истинный поклонник качественной музыки, этот концерт не стоит пропускать!

Купить билет на концерт Jane Air

Март
29 марта воскресенье
20:00
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
от 1500 ₽

