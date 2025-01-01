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Jane Air
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Jane Air

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осенний тур JANE AIR: Новый альбом и незабываемые концерты!

Легендарная петербургская группа JANE AIR готовится к осеннему туру в поддержку своего девятого студийного альбома! В этом сезоне поклонников ждут мощные концерты, новые треки и хорошо знакомые хиты, а также фирменная энергетика, за которую так любят коллектив.

Новый альбом и эксперименты с жанрами

Название нового альбома пока остается в секрете, но известно, что он продолжит эксперименты группы с жанрами — от ню-метала до инди-электроники. Пластинка обещает быть одной из самых смелых и эмоциональных в дискографии JANE AIR.

Концерты: драйв и откровенность

Концерты группы — это всегда драйв, откровенность и полное погружение в музыку. Это уникальная возможность услышать новый альбом в живом исполнении, которое будет более громким и экспрессивным.

Присоединяйтесь к волнующему моменту

Этой осенью JANE AIR открывает новую страницу своей истории и приглашает вас разделить с ними этот волнующий момент. Следите за анонсами — совсем скоро группа раскроет название альбома, дату релиза и детали трек-листа!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 18 сентября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 2000 ₽
Уфа, 19 сентября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
20:00 от 2000 ₽
Самара, 20 сентября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 2000 ₽
Краснодар, 22 сентября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 2000 ₽
Воронеж, 24 сентября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 27 сентября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2000 ₽
Казань, 28 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 6 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 8 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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Мегамозг
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