Осенний тур JANE AIR: Новый альбом и незабываемые концерты!

Легендарная петербургская группа JANE AIR готовится к осеннему туру в поддержку своего девятого студийного альбома! В этом сезоне поклонников ждут мощные концерты, новые треки и хорошо знакомые хиты, а также фирменная энергетика, за которую так любят коллектив.

Новый альбом и эксперименты с жанрами

Название нового альбома пока остается в секрете, но известно, что он продолжит эксперименты группы с жанрами — от ню-метала до инди-электроники. Пластинка обещает быть одной из самых смелых и эмоциональных в дискографии JANE AIR.

Концерты: драйв и откровенность

Концерты группы — это всегда драйв, откровенность и полное погружение в музыку. Это уникальная возможность услышать новый альбом в живом исполнении, которое будет более громким и экспрессивным.

Присоединяйтесь к волнующему моменту

Этой осенью JANE AIR открывает новую страницу своей истории и приглашает вас разделить с ними этот волнующий момент. Следите за анонсами — совсем скоро группа раскроет название альбома, дату релиза и детали трек-листа!