Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Jamik
Билеты от 2000₽
Киноафиша Jamik

Jamik

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Jamik в концертном туре по России

Грядущий концертный тур Jamik охватит 15 городов России, что дает возможность зрителям из разных уголков страны насладиться его творчеством. В программе представлены новые релизы, а также все полюбившиеся старые хиты.

Не упустите шанс!

Этот масштабный тур приурочен к выходу нового альбома «24 на всех», который обещает порадовать поклонников свежими композициями и запоминающимися мелодиями. Jamik известен своим уникальным стилем, который сочетает различные музыкальные направления и эмоциональный вокал.

Почему стоит посетить концерт?

  • Новые хиты: Ожидайте энергичные выступления с новыми песнями, которые станут настоящими открытиями для фанатов.
  • Уникальная атмосфера: Каждое выступление Jamik — это не просто концерт, а событие, полное эмоций и энергии.
  • Масштабные города: Тур охватит самые яркие и интересные города России, даря возможность широкой аудитории стать частью этого музыкального события.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением от одного из самых талантливых исполнителей современности!

Купить билет на концерт Jamik

Помощь с билетами
Апрель
16 апреля четверг
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1900 ₽
4 апреля суббота
19:00
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
от 1900 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1900 ₽
8 апреля среда
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1900 ₽
9 апреля четверг
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1900 ₽
10 апреля пятница
20:00
Bash Казань, Пушкина, 29а
от 1900 ₽
13 апреля понедельник
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1900 ₽
14 апреля вторник
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Nash Albert
18+
Рок-н-ролл
Nash Albert
22 января в 20:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
LIKE Influencer Awards 2024
0+
Фестиваль
LIKE Influencer Awards 2024
24 марта в 19:00 Base Club
от 5000 ₽
Владимир Девятов
6+
Эстрада
Владимир Девятов
30 января в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше