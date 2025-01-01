Грядущий концертный тур Jamik охватит 15 городов России, что дает возможность зрителям из разных уголков страны насладиться его творчеством. В программе представлены новые релизы, а также все полюбившиеся старые хиты.
Этот масштабный тур приурочен к выходу нового альбома «24 на всех», который обещает порадовать поклонников свежими композициями и запоминающимися мелодиями. Jamik известен своим уникальным стилем, который сочетает различные музыкальные направления и эмоциональный вокал.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением от одного из самых талантливых исполнителей современности!