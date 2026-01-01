Концерт Jahmal TGK: рэп-вечеринка

Приглашаем вас на большой сольный концерт популярного рэпера Jahmal TGK. Артист, родившийся в Челябинске в 1984 году, стал настоящей иконой рэп-культуры в России и за её пределами.

Краткая биография

Jahmal TGK начал свою карьеру в рэпе в 1997 году и с тех пор завоевал множество наград на региональных рэп-фестивалях. В 2004 году он стал одним из основателей известной группы Триагрутрика вместе с VibeTGK, DjPuzaTGK и BigMicTGK. В составе этой группы артист выпустил пять альбомов и два совместных альбома с группой АК-47.

Сольная карьера

Помимо участия в группе, Jahmal TGK записал более десяти сольных альбомов, два EP и множество совместных работ с другими исполнителями, включая альбом с Регион Снега и музыкальным продюсером Аффект Соло.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых ярких исполнителей современного рэпа. Концерт обещает быть незабываемым и наполненным качественной музыкой.