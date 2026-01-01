Оповещения от Киноафиши
Концерт Jahmal TGK: рэп-вечеринка 

Приглашаем вас на большой сольный концерт популярного рэпера Jahmal TGK. Артист, родившийся в Челябинске в 1984 году, стал настоящей иконой рэп-культуры в России и за её пределами.

Краткая биография

Jahmal TGK начал свою карьеру в рэпе в 1997 году и с тех пор завоевал множество наград на региональных рэп-фестивалях. В 2004 году он стал одним из основателей известной группы Триагрутрика вместе с VibeTGK, DjPuzaTGK и BigMicTGK. В составе этой группы артист выпустил пять альбомов и два совместных альбома с группой АК-47.

Сольная карьера

Помимо участия в группе, Jahmal TGK записал более десяти сольных альбомов, два EP и множество совместных работ с другими исполнителями, включая альбом с Регион Снега и музыкальным продюсером Аффект Соло.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых ярких исполнителей современного рэпа. Концерт обещает быть незабываемым и наполненным качественной музыкой.

В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2200 ₽
14 марта суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2200 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Хун Хурту
6+
Этно
Хун Хурту
28 февраля в 19:00 Новая сцена
от 1300 ₽
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
12+
Рок Живая музыка Неоклассика
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
18 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
МакSим
12+
Поп
МакSим
25 мая в 19:00 Арена. Север
от 2500 ₽
