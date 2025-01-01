Меню
Jah Khalib
Киноафиша Jah Khalib

Jah Khalib

О концерте

Концерт Jah Khalib в Астане

Музыкант, покоривший чарты и сердца слушателей по всему СНГ, вновь соберёт аншлаг в Астане. Jah Khalib будет зажигать сцену Барыс Арены с живым звучанием, качественными ритмами и фирменной лирикой, которая находит отклик в каждом сердце.

Не просто концерт

Этот вечер обещает стать не просто выступлением, а настоящим событием. Атмосфера будет наполнена музыкой, объединяющей тысячи людей. Мягкий свет и глубокий бас создадут уникальную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя на своём месте. От душевных баллад до мощных хитов – Jah Khalib мастерски создаёт эмоции, которые останутся с вами надолго.

Что послушать

В программе концерта как давно полюбившиеся треки, такие как «Лейла», «Медина», «Если че, я Баха», так и новые композиции, которые артист исполнит впервые именно для алматинской публики. Эти моменты обещают стать настоящими музыкальными открытиями для зрителей.

Не упустите возможность

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью этого неповторимого музыкального события. Бронируйте заранее, лучшие места расходятся быстро!

Исполнители
Jah Khalib

Купить билет на концерт Jah Khalib

В других городах
Февраль
5 февраля четверг
20:00
Барыс Арена Астана, пр. Туран 57
от 13000 ₽

