Погружение в мир блюза на фестивале «Jagger Blues Fest»

Всероссийский фестиваль «Jagger Blues Fest» приглашает вас окунуться в уникальную атмосферу блюза. На этом музыкальном событии выступят признанные мастера жанра, среди которых:

MR. Melvin (Франция)

(Франция) Лейла Челях (Москва)

(Москва) Гасан Багиров (Санкт-Петербург)

(Санкт-Петербург) Blues Doctors (Екатеринбург)

Артисты представят как классические акустические композиции, так и современные интерпретации блюза, насыщенные ритм-секцией. Профессионализм и искренность исполнителей позволят зрителям в полной мере ощутить глубину и эмоциональную насыщенность этого музыкального направления.

Вокальный конкурс и новые имена

Особое внимание будет уделено вокальному конкурсу среди лучших блюзовых исполнителей, который станет ярким событием фестиваля. Участники представят разнообразные композиции, а зрители смогут поддержать наиболее достойных из них. Это отличная возможность увидеть, как новые таланты вносят свой вклад в развитие жанра блюз.

Дата и время проведения

Не упустите шанс насладиться высококачественным музыкальным исполнением и пополнить свою культурную копилку новыми впечатлениями:

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало мероприятия: 19:00

Приходите на «Jagger Blues Fest» и станьте частью этого музыкального праздника!