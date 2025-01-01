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Jagger Blues Fest
Киноафиша Jagger Blues Fest

Jagger Blues Fest

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир блюза на фестивале «Jagger Blues Fest»

Всероссийский фестиваль «Jagger Blues Fest» приглашает вас окунуться в уникальную атмосферу блюза. На этом музыкальном событии выступят признанные мастера жанра, среди которых:

  • MR. Melvin (Франция)
  • Лейла Челях (Москва)
  • Гасан Багиров (Санкт-Петербург)
  • Blues Doctors (Екатеринбург)

Артисты представят как классические акустические композиции, так и современные интерпретации блюза, насыщенные ритм-секцией. Профессионализм и искренность исполнителей позволят зрителям в полной мере ощутить глубину и эмоциональную насыщенность этого музыкального направления.

Вокальный конкурс и новые имена

Особое внимание будет уделено вокальному конкурсу среди лучших блюзовых исполнителей, который станет ярким событием фестиваля. Участники представят разнообразные композиции, а зрители смогут поддержать наиболее достойных из них. Это отличная возможность увидеть, как новые таланты вносят свой вклад в развитие жанра блюз.

Дата и время проведения

Не упустите шанс насладиться высококачественным музыкальным исполнением и пополнить свою культурную копилку новыми впечатлениями:

  • Сбор гостей: 18:00
  • Начало мероприятия: 19:00

Приходите на «Jagger Blues Fest» и станьте частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
19:00 от 500 ₽

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