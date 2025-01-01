Меню
Jack Action
Билеты от 1500₽
Киноафиша Jack Action

Jack Action

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Открытие live сезона с Jack Action

11 декабря в МТ Баре состоится значительное событие – группа Jack Action представит большой концерт, который станет началом нового live сезона. Это не просто очередное выступление, а презентация нового материала, над которым команда усердно трудилась в последнее время.

«Мы вложили очень много времени и сил в новые песни, поэтому сделали паузу в выступлениях. И у нас получился действительно честный и сильный материал, которым хочется поделиться с публикой. Мы скучали и очень ждем живой встречи!» – делится впечатлениями Григорий Юсуфов, лидер группы.

Лучшие хиты и новые работы

На этом концерте музыканты не забудут исполнить и свои главные хиты, которые стали любимыми на крупнейших фестивалях страны за последние годы. Jack Action уже имеет за плечами совместные выступления на одной сцене с такими мировыми звездами, как Muse, Linkin Park, Three Days Grace, Hollywood Undead и Seether.

Успехи группы

Группа зарекомендовала себя не только в России, но и за рубежом, работая с международными лейблами и продюсерами. Это делает их предстоящее выступление еще более захватывающим и ожидаемым.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Jack Action

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 1500 ₽

