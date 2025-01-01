Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов

Изящество Моцарта — сольная программа пианиста, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Антона Самсонова. В программе представлен ряд фортепианных сонат Вольфганга Амадея Моцарта. Соната № 11 ля мажор известна своим финалом – Рондо в турецком стиле. Соната № 16 до мажор характеризуется простотой и прозрачностью фактуры, из-за чего получила название «Легкая». Соната № 6 ре мажор, известная как «Соната Дюрница», — одна из самых знаменитых фортепианных сонат Моцарта — отличается виртуозностью, мастерством и новаторством композиции. Музыка Моцарта – изящество и совершенная гармония, воплощенная в звуках. Программа: Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) Соната № 11 ля мажор KV 331 Соната до мажор KV 545 («Легкая») Соната ре мажор KV 284 Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Антон Самсонов, фортепиано Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. В шесть лет поступил в Лицей искусств «Санкт-Петербург». Обучался в классах Виктора Павловича Костромитина и Людмилы Владимировны Костромитиной, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, класс профессора Александра Сандлера. Также параллельно занимался факультативно композицией в классе Сергея Слонимского (сентябрь — декабрь 2019). Лауреат Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов (2010, I премия), международного конкурса «Миниатюра в русской музыке» имени Антона Рубинштейна в Санкт-Петербурге (2012, 2014, 2016, I премия), общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в Москве (2016, 2017), Премии правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» (2013, 2014, 2016, 2017), обладатель Гранд-при международного конкурса «Музыкальный мост» (Тромсё, Норвегия, 2015), Гранд-при международного конкурса Wiener Klassik в Вене (2017), лауреат международного конкурса Rondo (Мальмё, Швеция, 2019). Стипендиат Международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова (2016). Выступает в различных залах Санкт-Петербурга и других городов России, гастролировал в странах Европы. Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендовано для слушателей старше 6 лет.