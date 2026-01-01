Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Приглашаем вас на сольную программу пианиста Антона Самсонова, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат фортепианные сонаты Вольфганга Амадея Моцарта, каждый из которых привносит свой уникальный характер и звучание.
Соната № 11 известна своим финалом — Рондо в турецком стиле, а Соната № 16 выделяется простотой и легкостью фактуры, что и обусловило её название. Соната № 6, также известная как «Соната Дюрница», поражает виртуозностью и композиторским новаторством.
Антон Самсонов, родившийся в 2001 году в Санкт-Петербурге, начал заниматься музыкой в раннем возрасте. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, где обучался у профессора Александра Сандлера. Также Антон занимался композицией под руководством Сергея Слонимского.
Пианист — лауреат множества международных конкурсов, включая:
Антон выступает в различных концертных залах России и за рубежом, гастролируя в европейских странах.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.
Примечание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета советуем заранее сохранять билеты в смартфоне (в виде файла или скриншота) или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!