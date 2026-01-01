Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Изящество Моцарта в исполнении Антона Самсонова

Приглашаем вас на сольную программу пианиста Антона Самсонова, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат фортепианные сонаты Вольфганга Амадея Моцарта, каждый из которых привносит свой уникальный характер и звучание.

Программа концерта

Соната № 11 ля мажор KV 331

Соната до мажор KV 545 («Легкая»)

Соната ре мажор KV 284

Соната № 11 известна своим финалом — Рондо в турецком стиле, а Соната № 16 выделяется простотой и легкостью фактуры, что и обусловило её название. Соната № 6, также известная как «Соната Дюрница», поражает виртуозностью и композиторским новаторством.

Об исполнителе

Антон Самсонов, родившийся в 2001 году в Санкт-Петербурге, начал заниматься музыкой в раннем возрасте. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, где обучался у профессора Александра Сандлера. Также Антон занимался композицией под руководством Сергея Слонимского.

Пианист — лауреат множества международных конкурсов, включая:

Санкт-Петербургский открытый конкурс юных пианистов (I премия, 2010)

Конкурс «Миниатюра в русской музыке» имени Антона Рубинштейна (I премия, 2012, 2014, 2016)

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (2016, 2017)

Гранд-при международного конкурса в Тромсё (Норвегия, 2015) и в Вене (2017)

Антон выступает в различных концертных залах России и за рубежом, гастролируя в европейских странах.

Важная информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Примечание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета советуем заранее сохранять билеты в смартфоне (в виде файла или скриншота) или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!