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Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
Киноафиша Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

6+
Возраст 6+

О концерте

Изящество Моцарта в исполнении Антона Самсонова

Приглашаем вас на сольную программу пианиста Антона Самсонова, выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат фортепианные сонаты Вольфганга Амадея Моцарта, каждый из которых привносит свой уникальный характер и звучание.

Программа концерта

  • Соната № 11 ля мажор KV 331
  • Соната до мажор KV 545 («Легкая»)
  • Соната ре мажор KV 284

Соната № 11 известна своим финалом — Рондо в турецком стиле, а Соната № 16 выделяется простотой и легкостью фактуры, что и обусловило её название. Соната № 6, также известная как «Соната Дюрница», поражает виртуозностью и композиторским новаторством.

Об исполнителе

Антон Самсонов, родившийся в 2001 году в Санкт-Петербурге, начал заниматься музыкой в раннем возрасте. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, где обучался у профессора Александра Сандлера. Также Антон занимался композицией под руководством Сергея Слонимского.

Пианист — лауреат множества международных конкурсов, включая:

  • Санкт-Петербургский открытый конкурс юных пианистов (I премия, 2010)
  • Конкурс «Миниатюра в русской музыке» имени Антона Рубинштейна (I премия, 2012, 2014, 2016)
  • Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (2016, 2017)
  • Гранд-при международного конкурса в Тромсё (Норвегия, 2015) и в Вене (2017)

Антон выступает в различных концертных залах России и за рубежом, гастролируя в европейских странах.

Важная информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Примечание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета советуем заранее сохранять билеты в смартфоне (в виде файла или скриншота) или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!

Купить билет на концерт Изящество Моцарта. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

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В других городах
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12 сентября суббота
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

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