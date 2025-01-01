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Извилины судьбы, или Клюква в сахаре
Киноафиша Извилины судьбы, или Клюква в сахаре

Спектакль Извилины судьбы, или Клюква в сахаре

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

Бывшие супруги Ольга и Дима попадают в забавные и сложные ситуации, когда вынуждены притворяться счастливой семьей перед отцом Ольги, который не знает о их разводе. Их новые партнёры, Мила и Яша, тоже вовлечены в этот каверзный план.

Спектакль «Извилины судьбы, или Клюква в сахаре» обещает зрителям забавные и непредсказуемые повороты сюжета, в которых переплетаются любовь, интриги и комические ситуации. Приходите насладиться весёлым и захватывающим спектаклем в уютном театре Новосибирского дома актера!

Режиссер
Владимир Чистяков
В ролях
Сергей Новиков
Марина Александрова
Владимир Лихошерст
Михаил Селезнев
Анна Ермолович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
15:00 от 500 ₽

Фотографии

Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре Извилины судьбы, или Клюква в сахаре

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