О спектакле

Бывшие супруги Ольга и Дима попадают в забавные и сложные ситуации, когда вынуждены притворяться счастливой семьей перед отцом Ольги, который не знает о их разводе. Их новые партнёры, Мила и Яша, тоже вовлечены в этот каверзный план.

Спектакль «Извилины судьбы, или Клюква в сахаре» обещает зрителям забавные и непредсказуемые повороты сюжета, в которых переплетаются любовь, интриги и комические ситуации. Приходите насладиться весёлым и захватывающим спектаклем в уютном театре Новосибирского дома актера!