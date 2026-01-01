Известные поп- и соул-хиты. Юлия Дьячковская и Антон Ильенков

Вас ждёт уникальная возможность услышать знаменитые композиции в исполнении талантливых музыкантов Юлии Дьячковской (вокал) и Антона Ильенко (гитара). Концерт обещает стать настоящим событием для любителей джаза, поп- и соул-музыки.
В программе вечера прозвучат хиты из репертуара мировых звёзд. Исполнители известны своим мастерством и уникальным подходом к интерпретации классических произведений, которые оставили след в сердцах многих меломанов.
Юлия Дьячковская и Антон Ильенко — музыканты с богатым опытом в джазовом жанре. Их творческое сотрудничество обещает подарить слушателям незабываемые эмоции и качественный музыкальный опыт.
Концерт создаст атмосферу, идеально подходящую для прослушивания живой музыки. Атмосфера клуба «EverJazz» способствует наслаждению качественным джазом, что сделает ваше событие поистине незабываемым.
Концерт заинтересует поклонников джаза и соул-музыки, а также всех, кто ценит живые выступления талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого события!