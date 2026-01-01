Оповещения от Киноафиши
Известные поп- и соул-хиты. Юлия Дьячковская и Антон Ильенков
Известные поп- и соул-хиты. Юлия Дьячковская и Антон Ильенков

Известные поп- и соул-хиты. Юлия Дьячковская и Антон Ильенков

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт известных поп- и соул-хитов

Вас ждёт уникальная возможность услышать знаменитые композиции в исполнении талантливых музыкантов Юлии Дьячковской (вокал) и Антона Ильенко (гитара). Концерт обещает стать настоящим событием для любителей джаза, поп- и соул-музыки.

О программе

В программе вечера прозвучат хиты из репертуара мировых звёзд. Исполнители известны своим мастерством и уникальным подходом к интерпретации классических произведений, которые оставили след в сердцах многих меломанов.

Организаторы

Юлия Дьячковская и Антон Ильенко — музыканты с богатым опытом в джазовом жанре. Их творческое сотрудничество обещает подарить слушателям незабываемые эмоции и качественный музыкальный опыт.

Почему стоит посетить?

Концерт создаст атмосферу, идеально подходящую для прослушивания живой музыки. Атмосфера клуба «EverJazz» способствует наслаждению качественным джазом, что сделает ваше событие поистине незабываемым.

Кому будет интересно?

Концерт заинтересует поклонников джаза и соул-музыки, а также всех, кто ценит живые выступления талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на концерт Известные поп- и соул-хиты. Юлия Дьячковская и Антон Ильенков

В других городах
Март
4 марта среда
21:30
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22

