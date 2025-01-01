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Изумрудный город. Путь домой
Киноафиша Изумрудный город. Путь домой

Спектакль Изумрудный город. Путь домой

Постановка
Театр сказки 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о Изумрудном городе

«Изумрудный город. Путь домой» — это лирическая фантазия в двух действиях, вдохновленная знаменитой повестью Александра Волкова. Главная героиня, отважная девочка Элли, отправляется в увлекательное и полное приключений путешествие в поисках дороги домой. Зрители вместе с ней пройдут через удивительные испытания, встретят необычных друзей и раскроют тайны волшебного Изумрудного города.

Визуальное оформление и технологии

Постановка превращает дорогу Элли в зрелищный аттракцион, где переплетаются различные системы кукол, маски, оригинальная авторская музыка и впечатляющие спецэффекты. Изумрудный город, полный чудес и фокусов, окажется не чем иным, как рукотворной иллюзией «великого и ужасного» Гудвина. Зрители станут свидетелями яркого визуального шоу, в котором традиционные приёмы театра кукол гармонично сочетаются с современными технологиями.

Темы и послания

Этот спектакль — больше чем просто сказка. Он рассказывает о силе настоящей дружбы, которая помогает преодолевать злобные силы и природные стихии. История Элли учит верить в себя и полагаться на близких, а главное — показывает, что даже самое невозможное может стать реальностью, если у тебя есть поддержка и уверенность в своих силах.

Не пропустите

«Изумрудный город. Путь домой» — это не просто спектакль, а настоящая фантазия на сцене, которая подарит зрителям любого возраста яркие впечатления и вдохновение. Присоединяйтесь к Элли в её волшебном путешествии и откройте для себя мир, где добро всегда побеждает зло, а мечты становятся реальностью.

Режиссер
Светлана Дорожко
В ролях
Софья Журавлева
Арсений Блинов
Михаил Абрамов
Александр Дулесов
Тимофей Осипенко
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Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Изумрудный город. Путь домой

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