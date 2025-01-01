Захватывающее путешествие с Элли в Театре кукол им. Образцова

Приглашаем вас в удивительное приключение вместе с отважной девочкой Элли, которая ищет путь домой. Спектакль обещает стать настоящим зрелищем, где дорога обретает форму аттракциона, объединяющего различные системы кукол, маски, оригинальную авторскую музыку, а также визуальные и звуковые спецэффекты.

Изумрудный город и его секреты

Изумрудный город, полный чудес и фокусов, станет рукотворной иллюзией «великого и ужасного» Гудвина. Он станет единственным шансом для Элли вернуться в родной дом. Спектакль использует традиционные приемы театра кукол в сочетании с современными технологиями, что позволяет создать уникальную атмосферу.

История о дружбе и силе духа

Эта история о том, как настоящая дружба помогает преодолевать злые силы и природные стихии. Спектакль учит верить в себя, полагаться на близких и находит силы для совершения невозможного. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Награды и признание

Спектакль является номинантом Премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое художественное качество и значимость в мире театра. Приходите и оцените сами!