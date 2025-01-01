Меню
Изумрудный город. Путь домой
Киноафиша Изумрудный город. Путь домой

Спектакль Изумрудный город. Путь домой

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Захватывающее путешествие с Элли в Театре кукол им. Образцова

Приглашаем вас в удивительное приключение вместе с отважной девочкой Элли, которая ищет путь домой. Спектакль обещает стать настоящим зрелищем, где дорога обретает форму аттракциона, объединяющего различные системы кукол, маски, оригинальную авторскую музыку, а также визуальные и звуковые спецэффекты.

Изумрудный город и его секреты

Изумрудный город, полный чудес и фокусов, станет рукотворной иллюзией «великого и ужасного» Гудвина. Он станет единственным шансом для Элли вернуться в родной дом. Спектакль использует традиционные приемы театра кукол в сочетании с современными технологиями, что позволяет создать уникальную атмосферу.

История о дружбе и силе духа

Эта история о том, как настоящая дружба помогает преодолевать злые силы и природные стихии. Спектакль учит верить в себя, полагаться на близких и находит силы для совершения невозможного. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Награды и признание

Спектакль является номинантом Премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое художественное качество и значимость в мире театра. Приходите и оцените сами!

Режиссер
Светлана Дорожко
В ролях
Софья Журавлева
Арсений Блинов
Михаил Абрамов
Александр Дулесов
Тимофей Осипенко

Фотографии

