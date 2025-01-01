Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Измениться нельзя изменить
Киноафиша Измениться нельзя изменить

Спектакль Измениться нельзя изменить

16+
Режиссер Александр Калугин
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драма о поисках любви и гармонии с собой на сцене ЦТМ Нижний Новгород

Нет ничего сложнее человеческих взаимоотношений. Спектакль «Измениться нельзя изменить» — это глубокая драма о поисках любви и гармонии с собой. Он заставляет задуматься о близости, которая, как оказывается, порой оказывается так далека.

Тематика спектакля

История затрагивает важные аспекты нашей жизни: поиски себя и своего места в мире, стремление к любви и пониманию. Зрители смогут увидеть, как легко в стремлении к близости потерять собственное «я». Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит быть счастливым и как не потерять себя в отношениях.

О театре

Спектакль поставлен Центром театрального мастерства в Н. Новгороде, который славится своими актуальными и глубокими постановками. Здесь работают талантливые актеры и режиссеры, стремящиеся донести до зрителя важные социальные и психологические темы.

Не пропустите!

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое поможет вам взглянуть на собственные отношения и чувства с новой стороны. Спектакль «Измениться нельзя изменить» станет отличным поводом для размышлений и обсуждений после просмотра!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше