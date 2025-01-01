Изгой. 20 лет: Алиса

20-летие альбома «Изгой» группы «Алиса»

В 2005 году группа «Алиса» представила альбом «Изгой», который стал важной вехой в их творчестве. Этот музыкально жесткий и риффовый альбом включает десять композиций, среди которых выделяются три главные: «Изгой», «Крещение» и «Солнце-Иерусалим». Именно вокруг этих треков строится всё звучание пластинки, объединяя их в единое целое.

После выхода альбома многие песни вошли в программы сольных концертов группы, а также фестивальных выступлений. Некоторые треки стали настоящими классиками «Алисы», любимыми зрителями на протяжении многих лет.

Большой юбилейный тур

В честь 20-летия альбома «Изгой» группа «Алиса» отправляется в большой тур. Концерты, приуроченные к юбилеям, стали доброй традицией, и этот не станет исключением. Это не просто повод для праздника, а уникальная возможность услышать все песни альбома вживую.

Классика на сцене

Кроме исполнения «Изгоя», программа концерта будет дополнена классическими хитами группы, которые неизменно радуют поклонников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых композиций!