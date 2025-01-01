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Изгой. 20 лет: Алиса
Киноафиша Изгой. 20 лет: Алиса

Изгой. 20 лет: Алиса

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

20-летие альбома «Изгой» группы «Алиса»

В 2005 году группа «Алиса» представила альбом «Изгой», который стал важной вехой в их творчестве. Этот музыкально жесткий и риффовый альбом включает десять композиций, среди которых выделяются три главные: «Изгой», «Крещение» и «Солнце-Иерусалим». Именно вокруг этих треков строится всё звучание пластинки, объединяя их в единое целое.

После выхода альбома многие песни вошли в программы сольных концертов группы, а также фестивальных выступлений. Некоторые треки стали настоящими классиками «Алисы», любимыми зрителями на протяжении многих лет.

Большой юбилейный тур

В честь 20-летия альбома «Изгой» группа «Алиса» отправляется в большой тур. Концерты, приуроченные к юбилеям, стали доброй традицией, и этот не станет исключением. Это не просто повод для праздника, а уникальная возможность услышать все песни альбома вживую.

Классика на сцене

Кроме исполнения «Изгоя», программа концерта будет дополнена классическими хитами группы, которые неизменно радуют поклонников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых композиций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 29 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 3300 ₽
Нижний Новгород, 14 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 3500 ₽
Краснодар, 19 апреля
Олимп Краснодар, Береговая, 144
19:00
Ростов-на-Дону, 21 апреля
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
19:00

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