Изгой. 20 лет: Алиса

В 2005 году группа «Алиса» представила альбом «Изгой», который стал важной вехой в их творчестве. Этот музыкально жесткий и риффовый альбом включает десять композиций, среди которых выделяются три главные: «Изгой», «Крещение» и «Солнце-Иерусалим». Именно вокруг этих треков строится всё звучание пластинки, объединяя их в единое целое.
После выхода альбома многие песни вошли в программы сольных концертов группы, а также фестивальных выступлений. Некоторые треки стали настоящими классиками «Алисы», любимыми зрителями на протяжении многих лет.
В честь 20-летия альбома «Изгой» группа «Алиса» отправляется в большой тур. Концерты, приуроченные к юбилеям, стали доброй традицией, и этот не станет исключением. Это не просто повод для праздника, а уникальная возможность услышать все песни альбома вживую.
Кроме исполнения «Изгоя», программа концерта будет дополнена классическими хитами группы, которые неизменно радуют поклонников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых композиций!