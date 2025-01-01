Хроника одного путешествия

Постановка получила 7 номинаций на национальную премию «Золотая маска» и 4 российские и международные награды. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль», сезон 2016-2017.

Первая сценическая интерпретация Марюса Ивашкявичюса

Это первая в России сценическая интерпретация блистательного текста Марюса Ивашкявичюса, которая не оставляет равнодушным никого.

История главного героя

Главный герой пьесы, Бен, оказывается в Лондоне без документов, денег, друзей, зная лишь одно слово по-английски — «сорри». Он не является эмигрантом, но его статус и ситуация делают его таковым. С самого дна Лондона начинается его долгий и трудный путь к тому, чтобы стать Человеком.

Тема борьбы и самоопределения

«Изгнание» — оглушительно честный и яростный рассказ о том, как сопротивляться отчаянию и сохранить себя в борьбе с обстоятельствами. Зрители переживают с героями, плачут от боли и смеются с ними до слез.

Третья совместная работа Карбаускиса и Ивашкявичюса

Спектакль «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри» — третья совместная работа режиссера Карбаускиса и драматурга Ивашкявичюса на сцене Театра Маяковского. В отличие от предыдущих работ, в которых Ивашкявичюс изучал архивы прошлого (например, для «Русского романа» и «Канта»), в «Изгнании» всё противоположно — здесь актуальная, современная история.