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Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри
Билеты от 1000₽
Киноафиша Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри

Спектакль Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри

Брутальная драма под музыку Queen
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 18+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Хроника одного путешествия

Постановка получила 7 номинаций на национальную премию «Золотая маска» и 4 российские и международные награды. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль», сезон 2016-2017.

Первая сценическая интерпретация Марюса Ивашкявичюса
Это первая в России сценическая интерпретация блистательного текста Марюса Ивашкявичюса, которая не оставляет равнодушным никого.

История главного героя
Главный герой пьесы, Бен, оказывается в Лондоне без документов, денег, друзей, зная лишь одно слово по-английски — «сорри». Он не является эмигрантом, но его статус и ситуация делают его таковым. С самого дна Лондона начинается его долгий и трудный путь к тому, чтобы стать Человеком.

Тема борьбы и самоопределения
«Изгнание» — оглушительно честный и яростный рассказ о том, как сопротивляться отчаянию и сохранить себя в борьбе с обстоятельствами. Зрители переживают с героями, плачут от боли и смеются с ними до слез.

Третья совместная работа Карбаускиса и Ивашкявичюса
Спектакль «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри» — третья совместная работа режиссера Карбаускиса и драматурга Ивашкявичюса на сцене Театра Маяковского. В отличие от предыдущих работ, в которых Ивашкявичюс изучал архивы прошлого (например, для «Русского романа» и «Канта»), в «Изгнании» всё противоположно — здесь актуальная, современная история.

В ролях
Вячеслав Ковалев
Иван Кокорин
Юрий Коренев
Евгений Матвеев
Алексей Сергеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
3 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
23 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри

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