Спектакль «Изергиль». Мифология Максима Горького на кукольной сцене

Спектакль «Изергиль» рассказывает о старухе, делящейся с путником историями о Ларре и Данко. Один герой погубил людей, а другой спас их, жертвуя собой. Режиссёр-постановщик Чакки Фросноккерс, известный своими оригинальными театральными проектами, создает уникальную символическую историю о выборе жизненного пути, основанную на мифологии Максима Горького.

Сюжетные линии

Главная героиня спектакля, старуха Изергиль, объединяет две совершенно разные истории. Ларра, движимый жаждой мести, становится причиной гибели людей, тогда как Данко, проявляя подвиг самопожертвования, спасает их от смерти. Обе истории — это не просто сюжетные сплетения, но и глубокие размышления о природе героя и выборе в жизни.

Тема выбора и символизма

Спектакль исследует темы героизма и жертвенности, ставя перед зрителем вопросы: какой герой станет примером для путника, и какую жизнь прожила старуха Изергиль? Действие разворачивается в бессарабских степях — месте, где время останавливается, а мгновения наполняются философским смыслом. Здесь старуха и путник вместе переживают захватывающую историю о Ларре и Данко.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Чакки Фросноккерс

Художник: Ульяна Елизарова

«Изергиль» — это не просто спектакль, это возможность задуматься о смысле выбора и последствиях наших поступков.