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Изба
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Спектакль Изба

16+
Продолжительность 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «ИзБа»: Связь поколений и древние традиции

Название спектакля «ИзБа» несет в себе глубокий смысл, происходя от слов «из бабы». Это символ связи с бабушкой — старшей женщиной в семье, родовым авторитетом и высшей мудростью. В контексте русского фольклора изба становится не просто домом, а воплощением древних традиций и силы рода.

Изба — это «исть-ба» или «истина Ба», символ правды, памяти, духа и энергии жизни. Она олицетворяет тепло, уют и здоровье, даруя зрителям ощущение покоя и счастья.

Команда спектакля

Режиссером и хореографом выступает Лика Шевченко, которой удалось создать уникальную атмосферу, где традиции переплетаются с современными художественными формами.

В главных ролях — талантливые актрисы:

  • Елена Данн
  • Виктория Мясникова

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются композиции таких авторов, как:

  • Electric Pow Wow Drum
  • Speak Up
  • Viola Linnea
  • Aleksey Peresidly
  • Arro Pratt Arvo
  • Kimmo Pohjonen
  • Ammonin
  • Mesta Net

Техническая команда

Костюмы для спектакля создает Виктория Мясникова, а сценографию разрабатывает Лика Шевченко. Визуальные эффекты реализует Путилин Евгений, оператором выступает Николай Данн. Монтажом занимается Сергей Покатилов, а режиссером монтажа — Елена Данн. Продюсером и модератором является Николай Данн.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который погружает в мир традиций и культуры, даря зрителям уникальные эмоции и переживания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
18:00 от 1000 ₽

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