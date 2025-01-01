Спектакль «ИзБа»: Связь поколений и древние традиции

Название спектакля «ИзБа» несет в себе глубокий смысл, происходя от слов «из бабы». Это символ связи с бабушкой — старшей женщиной в семье, родовым авторитетом и высшей мудростью. В контексте русского фольклора изба становится не просто домом, а воплощением древних традиций и силы рода.

Изба — это «исть-ба» или «истина Ба», символ правды, памяти, духа и энергии жизни. Она олицетворяет тепло, уют и здоровье, даруя зрителям ощущение покоя и счастья.

Команда спектакля

Режиссером и хореографом выступает Лика Шевченко, которой удалось создать уникальную атмосферу, где традиции переплетаются с современными художественными формами.

В главных ролях — талантливые актрисы:

Елена Данн

Виктория Мясникова

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются композиции таких авторов, как:

Electric Pow Wow Drum

Speak Up

Viola Linnea

Aleksey Peresidly

Arro Pratt Arvo

Kimmo Pohjonen

Ammonin

Mesta Net

Техническая команда

Костюмы для спектакля создает Виктория Мясникова, а сценографию разрабатывает Лика Шевченко. Визуальные эффекты реализует Путилин Евгений, оператором выступает Николай Данн. Монтажом занимается Сергей Покатилов, а режиссером монтажа — Елена Данн. Продюсером и модератором является Николай Данн.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который погружает в мир традиций и культуры, даря зрителям уникальные эмоции и переживания.