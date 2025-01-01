Концерт в память о Евгении Рукавичникове

«Із» - это уникальный концерт, который собрал артистов, с которыми Евгений Рукавичников прошёл большой творческий путь. Евгений был не только продюсером или композитором, но и близким другом для многих музыкантов. Его стиль чувствовать музыку и передавать эмоции оказал глубокое влияние на их творчество.

Артисты вечера

На сцене выступят:

Moldanazar

Orynkhan

Kunzharyq

Qunyratbdy Fam

dudeontheguitar

Sheksiz

Dirty Ctrl

Tynyq

Menindenimsaw

Эти исполнители объединяет память, вдохновение и общие музыкальные идеи.

Что ожидать от концерта

Этот вечер станет тёплой благодарностью Евгению и всему тому, что он сделал для музыкального мира. Вас ждёт честный и душевный концерт, где каждая песня станет отражением совместной истории, которую артисты создавали вместе.