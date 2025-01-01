Меню
О концерте

Концерт в память о Евгении Рукавичникове

«Із» - это уникальный концерт, который собрал артистов, с которыми Евгений Рукавичников прошёл большой творческий путь. Евгений был не только продюсером или композитором, но и близким другом для многих музыкантов. Его стиль чувствовать музыку и передавать эмоции оказал глубокое влияние на их творчество.

Артисты вечера

На сцене выступят:

  • Moldanazar
  • Orynkhan
  • Kunzharyq
  • Qunyratbdy Fam
  • dudeontheguitar
  • Sheksiz
  • Dirty Ctrl
  • Tynyq
  • Menindenimsaw

Эти исполнители объединяет память, вдохновение и общие музыкальные идеи.

Что ожидать от концерта

Этот вечер станет тёплой благодарностью Евгению и всему тому, что он сделал для музыкального мира. Вас ждёт честный и душевный концерт, где каждая песня станет отражением совместной истории, которую артисты создавали вместе.

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50
от 10000 ₽

