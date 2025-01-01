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Из жизни ископаемых
Киноафиша Из жизни ископаемых

Спектакль Из жизни ископаемых

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-бенефис 

Спектакль-бенефис «Из жизни ископаемых» — это настоящая ода мэтрам театра драмы, которые на протяжении многих лет радуют зрителей краснодарской сцены. Эти выдающиеся артисты не только удивляют своим творчеством, но и вдохновляют молодое поколение коллег.

Особые роли и богатые характеры

В новой постановке каждый из звездных артистов исполняет свою уникальную роль, что позволяет им раскрыть талант во всей полноте. Герои новелл, из которых состоит спектакль, — это взрослые люди с богатым жизненным опытом, сложившимися характерами и устоявшимися предрассудками.

Наивность и чувственность

Несмотря на свои жизненные опыты, персонажи спектакля остаются наивными, чувственными и ироничными. Они могут заблуждаться и ошибаться, что делает их еще более близкими и понятными зрителю.

Интересные факты

Спектакль «Из жизни ископаемых» не только подчеркивает мастерство актеров, но и затрагивает важные темы, такие как обаяние человеческой натуры и глубокие переживания, которые мы все испытываем. Не пропустите уникальную возможность увидеть это яркое театральное событие!

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Ольга Светлова
Георгий Хадышьян
Татьяна Корякова
Сергей Мочалов
Ольга Вавилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 900 ₽
Краснодар, 30 августа
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